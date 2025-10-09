Sheinbaum celebra cifras históricas en recaudación de impuestos: Más de 500 mil mdp adicionales en 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves 9 de octubre que la recaudación de impuestos en México ha alcanzado cifras históricas, al sumar más de 500 mil millones de pesos adicionales en comparación con 2024.

Durante su conferencia matutina de este jueves 9 de octubre, la mandataria subrayó que este incremento se logró sin aumentar impuestos ni derechos, resultado de una estrategia de eficiencia fiscal y combate a la corrupción.

"Como mencioné el domingo en el evento del Zócalo, son poco más de 500 mil millones adicionales de ingresos este año, de los cuales cerca de 200 mil provienen de aduanas, sin realmente haber aumentado impuestos ni derechos. Es prácticamente la actualización lo que se hizo este año", explicó Sheinbaum.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, detalló que los ingresos tributarios y no tributarios crecieron 9.1% en términos reales respecto al año pasado.

De los 542 mil millones adicionales registrados de enero a septiembre de 2025, 200 mil millones provienen del comercio exterior, impulsados por el fortalecimiento del control aduanero, el combate al contrabando y la mejora en la supervisión fiscal.

Amador Zamora destacó que en 2019 la recaudación era de 3 billones de pesos y, en 2025, la cifra prácticamente se ha duplicado, reflejando un fortalecimiento sostenido de las finanzas públicas.

"Es el mejor comportamiento que hemos tenido, gracias al trabajo conjunto del SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y la coordinación con la Subsecretaría de Ingresos", afirmó.

La presidenta Sheinbaum precisó que para 2026 se prevé un aumento de 496 mil millones de pesos adicionales, los cuales se destinarán a programas del Bienestar, infraestructura, educación, salud y vivienda, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo social sin recurrir a nuevos impuestos.

Finalmente, el titular de Hacienda agradeció a la población por el pago puntual de sus contribuciones, subrayando que la meta de recaudación para el próximo año es de 6.5 billones de pesos, equivalente a un incremento del 4.3% respecto a 2025, lo que consolida a México como una economía con ingresos públicos sólidos y finanzas responsables.