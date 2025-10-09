  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 9 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Sheinbaum celebra cifras históricas en recaudación de impuestos: Más de 500 mil mdp adicionales en 2025

La presidenta precisó que para 2026 se prevé un aumento de 496 mil mdp, que se destinarán a programas del Bienestar, infraestructura, entre otros

Oct. 09, 2025
Sheinbaum celebra cifras históricas en recaudación de impuestos: Más de 500 mil mdp adicionales en 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves 9 de octubre que la recaudación de impuestos en México ha alcanzado cifras históricas, al sumar más de 500 mil millones de pesos adicionales en comparación con 2024.

Durante su conferencia matutina de este jueves 9 de octubre, la mandataria subrayó que este incremento se logró sin aumentar impuestos ni derechos, resultado de una estrategia de eficiencia fiscal y combate a la corrupción.

"Como mencioné el domingo en el evento del Zócalo, son poco más de 500 mil millones adicionales de ingresos este año, de los cuales cerca de 200 mil provienen de aduanas, sin realmente haber aumentado impuestos ni derechos. Es prácticamente la actualización lo que se hizo este año", explicó Sheinbaum.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, detalló que los ingresos tributarios y no tributarios crecieron 9.1% en términos reales respecto al año pasado.

De los 542 mil millones adicionales registrados de enero a septiembre de 2025, 200 mil millones provienen del comercio exterior, impulsados por el fortalecimiento del control aduanero, el combate al contrabando y la mejora en la supervisión fiscal.

Amador Zamora destacó que en 2019 la recaudación era de 3 billones de pesos y, en 2025, la cifra prácticamente se ha duplicado, reflejando un fortalecimiento sostenido de las finanzas públicas.

"Es el mejor comportamiento que hemos tenido, gracias al trabajo conjunto del SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y la coordinación con la Subsecretaría de Ingresos", afirmó.

La presidenta Sheinbaum precisó que para 2026 se prevé un aumento de 496 mil millones de pesos adicionales, los cuales se destinarán a programas del Bienestar, infraestructura, educación, salud y vivienda, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo social sin recurrir a nuevos impuestos.

Finalmente, el titular de Hacienda agradeció a la población por el pago puntual de sus contribuciones, subrayando que la meta de recaudación para el próximo año es de 6.5 billones de pesos, equivalente a un incremento del 4.3% respecto a 2025, lo que consolida a México como una economía con ingresos públicos sólidos y finanzas responsables.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy jueves 9 de octubre: El peso mexicano se mantiene firme
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 9 de octubre: El peso mexicano se mantiene firme

Octubre 09, 2025

La moneda nacional mantiene una tendencia estable frente al dólar estadounidense, con ligeras variaciones respecto a jornadas anteriores

Los herederos de Carlos Slim: Quiénes son, a qué se dedican y cómo se repartirá la fortuna del magnate mexicano
Finanzas

Los herederos de Carlos Slim: Quiénes son, a qué se dedican y cómo se repartirá la fortuna del magnate mexicano

Octubre 08, 2025

El empresario ha sido tajante sobre el futuro de Telmex, por lo que ha definido la manera en que se llevará a cabo la sucesión de su imperio

Precio del dólar hoy miércoles 8 de octubre: Peso mexicano se debilita frente a la divisa estadounidense
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 8 de octubre: Peso mexicano se debilita frente a la divisa estadounidense

Octubre 08, 2025

La moneda nacional inició la jornada con una ligera depreciación frente al dólar, tras una sesión marcada por el fortalecimiento global de la divisa