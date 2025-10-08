  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 8 de octubre: Peso mexicano se debilita frente a la divisa estadounidense

La moneda nacional inició la jornada con una ligera depreciación frente al dólar, tras una sesión marcada por el fortalecimiento global de la divisa

Oct. 08, 2025
El precio del dólar estadounidense en México este miércoles 8 de octubre de 2025 se ubica en 18.38 pesos por unidad en promedio, luego de que el peso mexicano registrara una jornada de depreciación durante el martes frente al fortalecimiento generalizado del billete verde, a pesar del cierre del gobierno federal en Estados Unidos, que ya suma siete días.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio interbancario cerró el martes 7 de octubre en 18.3945 pesos por dólar, según el promedio de transacciones bancarias. Durante la jornada, el tipo de cambio alcanzó los 18.39 pesos por divisa, reflejando una ligera pérdida de valor del peso frente al dólar.

TIPO DE CAMBIO FIX

Por su parte, el tipo de cambio FIX publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se ubicó en 18.3762 pesos por dólar.

Por otro lado, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.3528 pesos por unidad, ambos determinados por Banxico con base en las cotizaciones del mercado mayorista.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 8 DE OCTUBRE

Las principales instituciones financieras del país reportan este miércoles los siguientes precios de compra y venta del dólar:

  • Afirme: Compra: 17.50 | 19.00 pesos| Venta:17.50 | 19.00 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.84 pesos
  • Banorte: Compra: 17.15 | Venta: 18.65
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.52 | Venta: 18.65 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.78 | Venta: 18.87 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

El tipo de cambio puede variar a lo largo del día, dependiendo de los movimientos en los mercados internacionales y la oferta y demanda en ventanilla. Por ello, se recomienda a los usuarios verificar el precio vigente antes de realizar operaciones de compra o venta de dólares.

Con el fortalecimiento del dólar y el panorama de incertidumbre económica en Estados Unidos por el cierre gubernamental, el peso mexicano continúa mostrando volatilidad en los mercados cambiarios.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

