  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Trabajo híbrido vs. presencial, ¿cuál es la mejor opción hoy en México según la IA?

Ambas dinámicas cuentan con beneficios y desventajas en la forma de laborar, la cual se ha ido transformando conforme se avanza en la era digital

Oct. 07, 2025
Trabajo híbrido vs. presencial, ¿cuál es la mejor opción hoy en México según la IA?

Desde la pandemia de 2020, la manera de trabajar cambió de forma radical. El confinamiento obligó a las empresas a improvisar modelos remotos, y muchas descubrieron que no solo podían operar a distancia, sino que incluso aumentaban la productividad.

Con el paso de los años, el trabajo híbrido se consolidó como una opción atractiva y flexible, aunque el esquema presencial sigue defendiendo su relevancia, especialmente en un país como México, donde las condiciones laborales y tecnológicas varían ampliamente.

Hoy, la gran pregunta es: ¿qué modelo funciona mejor en el contexto actual mexicano? La respuesta no es absoluta, pero sí puede analizarse a partir de los beneficios y desventajas de ambos modelos.

VENTAJAS DEL TRABAJO HÍBRIDO

  • Flexibilidad: Permite organizar los tiempos laborales y personales, reduciendo estrés y mejorando la calidad de vida.
  • Productividad enfocada: Muchos empleados rinden mejor al trabajar desde casa en tareas que requieren concentración.
  • Ahorro en costos: Tanto empresas como trabajadores reducen gastos en transporte, renta de oficinas, comidas y servicios.
  • Atracción y retención de talento: Es un gran incentivo para jóvenes profesionales que valoran el equilibrio entre trabajo y vida personal.
  • Menor ausentismo: La flexibilidad disminuye las faltas por motivos personales o traslados complicados.

VENTAJAS DEL TRABAJO PRESENCIAL

  • Comunicación más fluida: El contacto directo facilita la colaboración y evita malentendidos.
  • Fortalecimiento de la cultura organizacional: Compartir el mismo espacio promueve la identidad de equipo y el sentido de pertenencia.
  • Aprendizaje y mentoría: Los empleados nuevos se integran y aprenden más rápido al observar y convivir con sus colegas.
  • Toma de decisiones más rápida: La interacción inmediata favorece la resolución de problemas y la creatividad colectiva.
  • Entorno de trabajo adecuado: En México, no todos los hogares cuentan con buena conexión a internet o espacios cómodos para trabajar.

En la práctica, el modelo híbrido ha demostrado ser el punto medio más funcional. Permite que los trabajadores acudan a la oficina dos o tres veces por semana para tareas colaborativas, mientras aprovechan el trabajo remoto para actividades individuales.

Sin embargo, su éxito depende de una gestión bien estructurada, liderazgo con empatía y políticas claras sobre horarios, rendimiento y derecho a la desconexión.

El trabajo presencial no desaparecerá; seguirá siendo vital en sectores que dependen del contacto directo, la atención al cliente o la operación física.

Pero el modelo híbrido, bien implementado, ofrece un equilibrio que responde a las necesidades actuales: productividad, bienestar y adaptabilidad.

En México, el futuro laboral no está en elegir entre oficina o casa, sino en aprender a combinar ambos mundos con inteligencia, flexibilidad y humanidad.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy martes 7 de octubre: El peso mexicano inicia la semana con ligera ganancia
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 7 de octubre: El peso mexicano inicia la semana con ligera ganancia

Octubre 07, 2025

La moneda nacional inició la semana con una leve recuperación frente al dólar, manteniendo la estabilidad desde mediados de septiembre

Precio del dólar hoy lunes 6 de octubre: Peso mexicano inicia la semana con ligera depreciación
Finanzas

Precio del dólar hoy lunes 6 de octubre: Peso mexicano inicia la semana con ligera depreciación

Octubre 06, 2025

La moneda nacional comenzó la semana con una ligera depreciación frente al dólar, de acuerdo con el Banco de México

TikTok: esta es la nueva forma de monetización en México. Te explicamos cómo acceder a ella
Finanzas

TikTok: esta es la nueva forma de monetización en México. Te explicamos cómo acceder a ella

Octubre 05, 2025

Ahora, la plataforma china le da más valor a cuatro factores; también ofrece un panel de métricas y los pagos se hacen mensuales