Precio del dólar hoy lunes 6 de octubre: Peso mexicano inicia la semana con ligera depreciación

El peso mexicano comenzó la jornada de este lunes 6 de octubre de 2025 con una leve depreciación frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 18.39 pesos por unidad, según los datos oficiales del Banco de México (Banxico).

Durante el fin de semana, el domingo 5 de octubre, la divisa estadounidense cerró en 18.3259 pesos, de acuerdo con el promedio de transacciones bancarias reportadas por el banco central. Sin embargo, al cierre de la jornada, el tipo de cambio se ajustó al alza y se ubicó en 18.39 pesos por billete verde, reflejando una ligera presión sobre la moneda nacional.

TIPO DE CAMBIO FIX

Banxico determinó el tipo de cambio FIX, que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y sirve como referencia para el pago de obligaciones en dólares, en 18.3902 pesos por dólar para este lunes.

Por otro lado, el tipo de cambio utilizado para solventar compromisos denominados en dólares se fijó en 18.4843 pesos, cálculo que el banco central realiza diariamente en días hábiles con base en las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo.

TIPO DE CAMBIO HOY 6 DE OCTUBRE

Las principales instituciones financieras del país reportan este lunes los siguientes precios de compra y venta del dólar:

Afirme : Compra 17.50 | Venta 19.00 pesos

: Compra 17.50 | Venta 19.00 pesos Banco Azteca: Compra 16.90 | Venta 18.84 pesos

Compra 16.90 | Venta 18.84 pesos BBVA Bancomer : Compra 17.53 | Venta 18.66 pesos

: Compra 17.53 | Venta 18.66 pesos Banorte : Compra 17.15 | Venta 18.75 pesos

: Compra 17.15 | Venta 18.75 pesos Citibanamex : Compra 17.86 | Venta 18.80 pesos

: Compra 17.86 | Venta 18.80 pesos Scotiabank: Compra 16.30 | Venta 19.20 pesos

Expertos señalan que el desempeño del peso mexicano continúa condicionado por la volatilidad de los mercados internacionales, la evolución de la política monetaria en Estados Unidos y las expectativas sobre las tasas de interés tanto de la Reserva Federal (Fed) como de Banxico.

Además, los analistas advierten que el precio del dólar en ventanilla puede variar a lo largo del día, dependiendo de la oferta y demanda en las operaciones cambiarias, así como de los movimientos en los mercados financieros globales.