Banco del Bienestar lanza recomendaciones para los beneficiarios de pensiones

La Pensión del Bienestar se ha consolidado como uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México, al representar un ingreso fundamental para millones de personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres trabajadoras y familias en situación vulnerable.

Con el objetivo de reforzar la seguridad y el buen uso de estos recursos, el Banco del Bienestar emitió una advertencia clave dirigida a todos sus beneficiarios.

BANCO DEL BIENESTAR LANZA ADVERTENCIA A BENEFICIARIOS

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la institución recordó que no es obligatorio retirar la totalidad del apoyo económico en cuanto llega el depósito. El banco aseguró que los recursos están protegidos dentro de las cuentas y disponibles en cualquier momento, por lo que se recomienda mantener el dinero seguro y utilizarlo de acuerdo con las necesidades personales.

Este mensaje cobra relevancia luego de que en septiembre miles de beneficiarios recibieron el primer pago del nuevo ciclo de apoyos, y previo a la entrega programada en octubre de 2025, cuando los adultos mayores recibirán 6 mil 450 pesos correspondientes a su pensión bimestral.

El Banco del Bienestar señaló que muchos beneficiarios suelen retirar en una sola exhibición el monto total de su apoyo, lo que implica riesgos por el manejo de grandes cantidades de efectivo. Por ello, la institución busca fomentar una cultura del ahorro y un uso más seguro de la tarjeta bancaria.

Entre las recomendaciones destacan:

Retirar solo la cantidad necesaria y mantener el resto como ahorro en la cuenta.

Usar la tarjeta en supermercados, farmacias y otros comercios con terminal bancaria, sin necesidad de efectivo.

Confiar en que los recursos no caducan ni desaparecen, estarán disponibles hasta que el beneficiario los requiera.

PROGRAMAS INCLUIDOS

El recordatorio aplica para los diferentes apoyos administrados por la Secretaría del Bienestar, entre ellos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Pensión Mujeres con Bienestar.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Con estas medidas, el Banco del Bienestar busca dar tranquilidad a los beneficiarios y garantizar que el apoyo llegue de forma segura y se utilice de la mejor manera posible. La recomendación central es clara: no es necesario retirar todo el dinero de inmediato, el saldo permanecerá seguro y disponible siempre que se necesite.