Precio del dólar hoy sábado 4 de octubre: Peso mexicano cierra con altibajos

El peso mexicano cerró la semana laboral con un ligero retroceso frente al dólar estadounidense, en medio de la incertidumbre internacional por el posible cierre del gobierno federal en Estados Unidos, situación que ha generado altibajos en los mercados financieros.

Este sábado 4 de octubre de 2025, el precio promedio del dólar en México es de 18.40 pesos por unidad, de acuerdo con cotizaciones bancarias.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del viernes se ubicó en 18.3935 pesos por dólar, según el promedio de operaciones interbancarias. Sin embargo, en ventanillas bancarias el billete verde concluyó la jornada en los 18.40 pesos, reflejando la volatilidad de la semana.

TIPO DE CAMBIO FIX ESTE SÁBADO

El tipo de cambio FIX, que determina Banxico a partir del promedio de cotizaciones mayoristas, solo se publica en días hábiles bancarios y se oficializa en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Por ello, este sábado 4 de octubre no se dio a conocer una nueva cifra.

No obstante, para efectos de obligaciones en dólares, Banxico fijó en 18.4843 pesos por unidad el tipo de cambio aplicable este día.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 4 DE OCTUBRE

Las principales instituciones financieras del país registran este sábado 4 de octubre de 2025 los siguientes precios de compra y venta del dólar:

Afirme : Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos Banco Azteca : Compra: 17.20 | Venta: 18.84 pesos

: Compra: 17.20 | Venta: 18.84 pesos Banorte : Compra: 17.15 | Venta: 18.75 pesos

: Compra: 17.15 | Venta: 18.75 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.33 | Venta: 18.87 pesos

: Compra: 17.33 | Venta: 18.87 pesos Citibanamex : Compra: 17.85 | Venta: 18.87 pesos

: Compra: 17.85 | Venta: 18.87 pesos Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante tener en cuenta que el precio del dólar está en constante movimiento durante el día, por lo que la cotización puede variar en ventanilla al momento de realizar operaciones. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.