Precio del dólar hoy martes 7 de octubre: El peso mexicano inicia la semana con ligera ganancia

El peso mexicano comenzó la semana con una leve recuperación frente al dólar estadounidense, manteniendo la estabilidad que ha caracterizado al tipo de cambio desde mediados de septiembre. Este martes 7 de octubre de 2025, el precio promedio del dólar en México se ubica en 18.38 pesos por unidad, de acuerdo con el promedio de cotizaciones bancarias.

Según el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio de cierre del lunes 6 de octubre fue de 18.3474 pesos por dólar, mientras que el valor de cotización durante el día se mantuvo alrededor de los 18.34 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este martes 7 de octubre, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico a partir de las operaciones al mayoreo, se fijó en 18.3528 pesos por dólar. Asimismo, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares quedó en 18.3902 pesos por unidad.

El FIX es el tipo de cambio oficial que Banxico calcula en días hábiles bancarios con base en el promedio de cotizaciones en el mercado cambiario y se publica al mediodía del día anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 7 DE OCTUBRE

Las principales instituciones financieras del país reportan este lunes los siguientes precios de compra y venta del dólar:

Afirme : Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos Banco Azteca : Compra: 17.00 | Venta: 18.84 pesos

: Compra: 17.00 | Venta: 18.84 pesos Banorte : Compra: 17.51 | Venta: 18.65 pesos

: Compra: 17.51 | Venta: 18.65 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.51 | Venta: 18.65 pesos

: Compra: 17.51 | Venta: 18.65 pesos Citibanamex : Compra: 17.77 | Venta: 18.79 pesos

: Compra: 17.77 | Venta: 18.79 pesos Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar puede variar a lo largo del día, dependiendo de las condiciones del mercado y las operaciones en ventanilla de cada institución bancaria.

Con esta leve apreciación, el peso mexicano continúa mostrando resiliencia frente a la moneda estadounidense, apoyado por la estabilidad económica y las expectativas favorables en el entorno financiero global.