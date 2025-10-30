Precio del dólar hoy jueves 30 de octubre:  El peso se debilita frente a la divisa estadounidense 

Este jueves 30 de octubre de 2025, el precio del dólar estadounidense en México se ubica en 18.55 pesos por unidad en promedio, según las principales instituciones financieras del país. La jornada se da después de un retroceso del 0.31% del peso mexicano registrado el miércoles, derivado de factores internacionales que influyeron en el mercado cambiario.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre del dólar el miércoles 29 de octubre fue de 18.4706 pesos por divisa estadounidense, con base en el promedio de transacciones bancarias. No obstante, durante el transcurso del día, la cotización al menudeo alcanzó los 18.48 pesos por dólar.

La depreciación del peso se atribuye principalmente a la decisión de la Reserva Federal (Fed) de bajar su tasa de interés, lo que provocó movimientos en los flujos de capital hacia economías emergentes.

TIPO DE CAMBIO FIX

Por su parte, el tipo de cambio FIX publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 18.4072 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para pagar obligaciones en divisas estadounidenses quedó en 18.4145 pesos, de acuerdo con Banxico.

El tipo de cambio FIX se calcula a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 30 DE OCTUBRE

El tipo de cambio para la compra y venta de dólares en las principales instituciones bancarias del país:

Afirme: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos

Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.94 pesos

Banorte: Compra: 17.25 | Venta: 18.80 pesos

BBVA Bancomer: Compra: 17.70 | Venta: 18.83 pesos

Citibanamex: Compra: 17.84 | Venta: 19.93 pesos

Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar está en constante cambio a lo largo del día, por lo que su cotización puede variar en ventanilla dependiendo de las condiciones del mercado y las operaciones interbancarias.