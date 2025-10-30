  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 30 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 30 de octubre:  El peso se debilita frente a la divisa estadounidense 

La moneda nacional registró un retroceso frente al dólar luego de la decisión de la Reserva Federal de reducir su tasa de interés

Oct. 30, 2025
Precio del dólar hoy jueves 30 de octubre:  El peso se debilita frente a la divisa estadounidense 

Este jueves 30 de octubre de 2025, el precio del dólar estadounidense en México se ubica en 18.55 pesos por unidad en promedio, según las principales instituciones financieras del país. La jornada se da después de un retroceso del 0.31% del peso mexicano registrado el miércoles, derivado de factores internacionales que influyeron en el mercado cambiario.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre del dólar el miércoles 29 de octubre fue de 18.4706 pesos por divisa estadounidense, con base en el promedio de transacciones bancarias. No obstante, durante el transcurso del día, la cotización al menudeo alcanzó los 18.48 pesos por dólar.

La depreciación del peso se atribuye principalmente a la decisión de la Reserva Federal (Fed) de bajar su tasa de interés, lo que provocó movimientos en los flujos de capital hacia economías emergentes.

TIPO DE CAMBIO FIX

Por su parte, el tipo de cambio FIX publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 18.4072 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para pagar obligaciones en divisas estadounidenses quedó en 18.4145 pesos, de acuerdo con Banxico.

El tipo de cambio FIX se calcula a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 30 DE OCTUBRE

El tipo de cambio para la compra y venta de dólares en las principales instituciones bancarias del país:

  • Afirme: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.94 pesos
  • Banorte: Compra: 17.25 | Venta: 18.80 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.70 | Venta: 18.83 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.84 | Venta: 19.93 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar está en constante cambio a lo largo del día, por lo que su cotización puede variar en ventanilla dependiendo de las condiciones del mercado y las operaciones interbancarias.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
SAT cobrará impuesto por depósitos en efectivo mayores a este monto
Finanzas

SAT cobrará impuesto por depósitos en efectivo mayores a este monto

Octubre 29, 2025

Con esta medida se busca garantizar el cumplimiento fiscal y detectar posibles inconsistencias en las declaraciones de impuestos

Precio del dólar hoy miércoles 29 de octubre: Peso mexicano retrocede frente al dólar
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 29 de octubre: Peso mexicano retrocede frente al dólar

Octubre 29, 2025

La moneda nacional registró una ligera depreciación frente al dólar estadounidense al cierre de la jornada del martes

¿Regresará la versión anterior de la app de BBVA? El banco responde a la crítica de usuarios
Finanzas

¿Regresará la versión anterior de la app de BBVA? El banco responde a la crítica de usuarios

Octubre 28, 2025

La institución bancaria ha lanzado una campaña para promover las ventajas de la actualización, pero enfrenta un rechazo masivo