  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 17 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Farándula

¿Yeison Jiménez murió antes del accidente aéreo? Nueva versión genera inquietud entre sus seguidores

La muerte del cantante colombiano genera dudas tras un testimonio que sugiere que habría fallecido por un infarto antes del accidente aéreo

Ene. 17, 2026
¿Yeison Jiménez murió antes del accidente aéreo? Nueva versión genera inquietud entre sus seguidores

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero tras el desplome de la avioneta en la que viajaba rumbo a Medellín, continúa rodeada de incertidumbre. Aunque las primeras versiones oficiales señalaron que el artista y sus acompañantes perdieron la vida de manera inmediata tras el impacto de la aeronave en la vereda Romita, entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, un nuevo testimonio ha abierto la puerta a una teoría distinta que ha causado alarma y debate entre sus fans.

Tras el accidente, la familia del intérprete de música popular optó por mantener la privacidad en los momentos más íntimos del duelo. El funeral se realizó el 13 de enero en una ceremonia cerrada, mientras que un día después se llevó a cabo un homenaje público en el Movistar Arena de Bogotá, al que asistieron miles de seguidores. En ese evento llamó la atención que el cuerpo del cantante no estuviera presente, detalle que en su momento pasó desapercibido, pero que hoy cobra relevancia a la luz de nuevas declaraciones.

¿YEISON JIMÉNEZ MURIÓ ANTES DEL ACCIDENTE AÉREO?

La versión que ha generado mayor controversia fue revelada por el cantante Ciro Quiñónez durante una entrevista televisiva. De acuerdo con su relato, durante el homenaje público sostuvo una conversación con la hija menor de Yeison Jiménez, quien le habría asegurado que su padre no murió como consecuencia directa del accidente aéreo.

Según Quiñónez, la menor le explicó que el cantante habría sufrido un infarto antes del desplome de la avioneta, lo que implicaría que su fallecimiento ocurrió previo al impacto. "No llores porque mi papá no sufrió, a mi papá le dio un paro antes de todo y él no sufrió. Él no quiere que lloremos", habría dicho la niña, de acuerdo con el testimonio presentado en el programa Día a Día, de Caracol Televisión.

Estas palabras provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores del artista han expresado desde consuelo hasta desconcierto, al tiempo que exigen mayor claridad sobre las causas reales de su muerte.

NUEVA VERSIÓN GENERA INQUIETUD ENTRE SUS SEGUIDORES

A esta nueva teoría se suma un elemento que ha alimentado aún más la conversación pública: en vida, Yeison Jiménez había comentado en diversas ocasiones que soñaba recurrentemente con morir en un accidente aéreo, un detalle que ha sido retomado por sus seguidores tras la tragedia.

Por ahora, las autoridades colombianas mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar con precisión la causa del desplome de la aeronave, así como la forma exacta en la que ocurrió el fallecimiento del cantante. Mientras tanto, el legado musical de Yeison Jiménez sigue vivo entre sus fans, quienes continúan rindiéndole homenaje en medio de la incertidumbre y el dolor por su inesperada partida.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Selena Gomez se vuelve viral al usar audio de Paolita Suárez para promocionar Rare Beauty
Farándula

Selena Gomez se vuelve viral al usar audio de Paolita Suárez para promocionar Rare Beauty

Enero 17, 2026

"Las Perdidas" volvieron a cruzar fronteras luego de que Selena Gómez utilizara un audio viral de Paolita Suárez para promocionar su nuevo maquillaje

¿BTS en Monterrey? Samuel García habla sobre la posibilidad de conseguir una nueva fecha de la gira
Farándula

¿BTS en Monterrey? Samuel García habla sobre la posibilidad de conseguir una nueva fecha de la gira

Enero 17, 2026

El gobernador de Nuevo León dejó claro que existe una intención por parte del gobierno estatal de atraer este importante evento a la capital regia

Eugenio Derbez confirma su regreso como Burro y pondrá su sello al doblaje de Shrek 5
Farándula

Eugenio Derbez confirma su regreso como Burro y pondrá su sello al doblaje de Shrek 5

Enero 17, 2026

Desde que se anunció Shrek 5, la posible sustitución de Eugenio Derbez generó incertidumbre y debate entre los seguidores de la saga