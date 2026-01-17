¿Yeison Jiménez murió antes del accidente aéreo? Nueva versión genera inquietud entre sus seguidores

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero tras el desplome de la avioneta en la que viajaba rumbo a Medellín, continúa rodeada de incertidumbre. Aunque las primeras versiones oficiales señalaron que el artista y sus acompañantes perdieron la vida de manera inmediata tras el impacto de la aeronave en la vereda Romita, entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, un nuevo testimonio ha abierto la puerta a una teoría distinta que ha causado alarma y debate entre sus fans.

Tras el accidente, la familia del intérprete de música popular optó por mantener la privacidad en los momentos más íntimos del duelo. El funeral se realizó el 13 de enero en una ceremonia cerrada, mientras que un día después se llevó a cabo un homenaje público en el Movistar Arena de Bogotá, al que asistieron miles de seguidores. En ese evento llamó la atención que el cuerpo del cantante no estuviera presente, detalle que en su momento pasó desapercibido, pero que hoy cobra relevancia a la luz de nuevas declaraciones.

¿YEISON JIMÉNEZ MURIÓ ANTES DEL ACCIDENTE AÉREO?

La versión que ha generado mayor controversia fue revelada por el cantante Ciro Quiñónez durante una entrevista televisiva. De acuerdo con su relato, durante el homenaje público sostuvo una conversación con la hija menor de Yeison Jiménez, quien le habría asegurado que su padre no murió como consecuencia directa del accidente aéreo.

Según Quiñónez, la menor le explicó que el cantante habría sufrido un infarto antes del desplome de la avioneta, lo que implicaría que su fallecimiento ocurrió previo al impacto. "No llores porque mi papá no sufrió, a mi papá le dio un paro antes de todo y él no sufrió. Él no quiere que lloremos", habría dicho la niña, de acuerdo con el testimonio presentado en el programa Día a Día, de Caracol Televisión.

Estas palabras provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores del artista han expresado desde consuelo hasta desconcierto, al tiempo que exigen mayor claridad sobre las causas reales de su muerte.

NUEVA VERSIÓN GENERA INQUIETUD ENTRE SUS SEGUIDORES

A esta nueva teoría se suma un elemento que ha alimentado aún más la conversación pública: en vida, Yeison Jiménez había comentado en diversas ocasiones que soñaba recurrentemente con morir en un accidente aéreo, un detalle que ha sido retomado por sus seguidores tras la tragedia.

Por ahora, las autoridades colombianas mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar con precisión la causa del desplome de la aeronave, así como la forma exacta en la que ocurrió el fallecimiento del cantante. Mientras tanto, el legado musical de Yeison Jiménez sigue vivo entre sus fans, quienes continúan rindiéndole homenaje en medio de la incertidumbre y el dolor por su inesperada partida.