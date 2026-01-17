Eugenio Derbez confirma su regreso como Burro y pondrá su sello al doblaje de Shrek 5

Eugenio Derbez despejó una de las dudas más recurrentes entre los fanáticos del cine animado en América Latina: sí regresará como la voz de Burro en Shrek 5. El actor y comediante mexicano no solo retomará uno de los personajes más icónicos de su carrera, sino que también participará directamente en la adaptación del libreto al español latino, una condición que puso sobre la mesa antes de aceptar el proyecto.

La confirmación se dio la noche de este viernes durante la alfombra roja de LOL: Buscando Talento en México, producción de Amazon Prime Video, realizada en Monterrey, Nuevo León.

EUGENIO DERBEZ CONFIRMA QUE VOLVERÁ A SER LA VOZ DE BURRO

Derbez respondió de manera directa a las preguntas de la prensa y explicó que su regreso al universo de Shrek estuvo sujeto a tener mayor control creativo sobre los diálogos del personaje.

El actor detalló que, tras los cambios en la directiva del proyecto, consideró indispensable involucrarse en la traducción y en los modismos que caracterizan a Burro, con el objetivo de mantener la esencia que convirtió a este doblaje en uno de los más recordados y celebrados del cine animado en español.

"Sí, de veritas me hablaron y ya les dije que sí. Me acaban de pedir que esté en el doblaje y les puse como condición que me dejaran adaptar el libreto", expresó Derbez ante los medios, subrayando la importancia de conservar el tono y la identidad cultural del personaje para el público latinoamericano.

@abcnoticias.mx Eugenio Derbez confirmó que sí interpretará a 'Burro' en la quinta película de 'Shrek', que se estrenará el próximo año. Como condición, el comediante mexicano pidió que lo dejaran adaptar el guion con el característico humor que marcó al personaje en las películas anteriores. : Carim Harsanyi / ABC Noticias. ? sonido original - abcnoticias.mx

Eugenio Derbez ha sido la voz de Burro en las cuatro entregas anteriores de Shrek, un trabajo que marcó un antes y un después en el doblaje en español, gracias a la incorporación de expresiones locales, humor contextual y referencias culturales que conectaron de manera directa con la audiencia de la región.

Desde que se confirmó Shrek 5, el posible reemplazo del actor generó incertidumbre y debate entre los seguidores de la saga, especialmente luego de que Derbez se mantuviera al margen de proyectos donde no tenía participación en la adaptación del guion. Su confirmación, sin embargo, tranquiliza a los fans y refuerza la expectativa en torno a la quinta entrega.

La producción de Shrek 5 continúa en desarrollo y su estreno está previsto para 2027. Con el regreso de Eugenio Derbez como Burro y su intervención en la adaptación del libreto, la franquicia apuesta nuevamente por uno de los elementos clave de su éxito en América Latina: un doblaje cercano, ingenioso y fiel al espíritu original del personaje.