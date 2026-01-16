Speedy Gonzales llega a la gran pantalla de la mano de Jorge R. Gutiérrez

El icónico ratón más veloz de la animación está listo para regresar, esta vez con un sello creativo muy especial. Speedy Gonzales protagonizará una nueva película animada bajo la dirección del mexicano Jorge R. Gutiérrez, una noticia que ha despertado entusiasmo entre fans del cine animado y seguidores del creador.

JORGE R. GUTIÉRREZ, UNA VOZ CLAVE DE LA ANIMACIÓN CONTEMPORÁNEA

Jorge R. Gutiérrez se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la animación gracias a su estilo visual inconfundible y a historias profundamente conectadas con la cultura latinoamericana. A lo largo de su carrera ha destacado como animador, guionista, productor, director y actor de voz, construyendo un camino marcado por la originalidad y la identidad cultural.

Su gran salto llegó con El Tigre: las aventuras de Manny Rivera, serie de Nickelodeon que logró una sólida base de fans y el reconocimiento de la crítica. Años más tarde, reafirmó su talento con Maya y los Tres, miniserie de Netflix creada junto a su esposa Sandra Equihua, proyecto que fue celebrado internacionalmente y galardonado con un premio Emmy.

DEL CINE A LOS PROYECTOS INDEPENDIENTES

En la pantalla grande, Gutiérrez dejó huella con El Libro de la Vida (2014), una película animada que destacó por su estética inspirada en las tradiciones mexicanas y por una narrativa emotiva que conectó con públicos de todas las edades.

Lejos de quedarse en su zona de confort, el creador mexicano ha seguido impulsando ideas originales. Recientemente compartió avances de El Guapo contra el Narco Vampiros, una serie animada para adultos que aún está en desarrollo y que rápidamente se volvió viral, superando las 700 mil visualizaciones en redes sociales.

A este proyecto se suma La Venganza Rodríguez, otra producción original que ya se encuentra en marcha dentro de Hampa Studio, en España, lo que confirma el alcance internacional del trabajo de Gutiérrez.

SPEEDY GONZALES TENDRÁ NUEVA PELÍCULA ANIMADA

El proyecto que ahora concentra la atención es la nueva película de Speedy Gonzales. De acuerdo con información revelada por The Hollywood Reporter, Warner Bros. Pictures Animation eligió a Jorge R. Gutiérrez para dirigir este largometraje basado en uno de los personajes más emblemáticos de los Looney Tunes.

Aunque por el momento no se han dado a conocer detalles sobre la historia ni sobre el equipo de guionistas, el anuncio ha generado altas expectativas, especialmente por la posibilidad de ver una reinterpretación del personaje con una mirada más actual y culturalmente consciente.

guess what movie I might be developing at Warner Brothers Pictures Animation… pic.twitter.com/owtPu2Zn52 — Jorge R. Gutierrez (@mexopolis) December 2, 2025

UNA PISTA EN REDES SOCIALES

El propio Gutiérrez ya había encendido las especulaciones semanas atrás, cuando compartió en redes sociales una imagen sosteniendo una figura de Speedy Gonzales. En la fotografía aparece usando un sombrero de paja y un pañuelo rojo, muy similares a los del famoso ratón, acompañados del mensaje: “Adivina qué película podría estar desarrollando en Warner Brothers Pictures Animation…”.

La publicación fue suficiente para que los seguidores ataran cabos y celebraran la posible llegada de Speedy Gonzales a la gran pantalla con un enfoque fresco y auténtico.

UNA NUEVA ETAPA PARA UN PERSONAJE CLÁSICO

La elección de Jorge R. Gutiérrez para dirigir esta película abre la puerta a una nueva etapa para Speedy Gonzales, un personaje que ha marcado generaciones. Con su experiencia, sensibilidad cultural y estilo visual único, el cineasta mexicano promete darle nueva vida a uno de los íconos más queridos de la animación clásica.