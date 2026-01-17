Selena Gómez se vuelve viral al usar audio de Paolita Suárez para promocionar Rare Beauty

Selena Gómez volvió a demostrar por qué es una de las celebridades internacionales con mayor conexión con el público mexicano. Esta vez, la cantante, actriz y empresaria sorprendió a sus seguidores al utilizar un audio viral de Paolita Suárez, integrante del colectivo "Las Perdidas", para promocionar un nuevo producto de su marca de maquillaje Rare Beauty, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Fue a través de la cuenta oficial de Tik Tok de Rare Beauty donde Selena Gomez utilizo el audio viral de una "Las Perdidas".

SELENA GÓMEZ SE VUELVE VIRAL AL USAR AUDIO DE PAOLITA SUÁREZ

En el video Selena Gómez aplicándose maquillaje en polvo mientras de fondo se escucha la ya popular frase: "Miren, comadres", característica de Paolita Suárez. La inesperada elección del audio no pasó desapercibida y rápidamente generó conversación entre fans mexicanos y usuarios de la plataforma.

Aunque algunos internautas aplaudieron la creatividad y el guiño cultural hacia México, otros aprovecharon el clip para lanzar comentarios burlescos, retomando más frases virales de la influencer. Sin embargo, la mayoría coincidió en que se trató de una estrategia de marketing acertada que refleja el alcance que han logrado "Las Perdidas" en el ámbito digital.

La grabación fue utilizada para promocionar el nuevo Warm Wishes Matte Powder Bronzer, un bronceador en polvo mate que ya se encuentra disponible en tiendas como Sephora México, Canadá y Estados Unidos, así como en la tienda en línea de Rare Beauty. En la descripción del video se lee: "Así las stories de Sel cuando lanza un nuevo producto", texto que acompañó al clip que en pocas horas alcanzó cerca de 300 mil reproducciones y cientos de comentarios.

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar. Muchos usuarios etiquetaron a Paolita Suárez emocionados por el reconocimiento, mientras otros resaltaron el impacto que ha tenido "Las Perdidas" gracias a su autenticidad, humor y carisma. Comentarios como, "Rare Suárez con 2, 3 productos", "La de marketing sí se la sabe" y "Bien comadres" inundaron la publicación.

Selena Gómez lanzó Rare Beauty en 2020 y desde entonces la marca ha sido bien recibida por el público, destacando no solo la calidad de sus productos, sino también el mensaje de inclusión y amor propio que promueve. Aunque la artista suele ser la imagen principal de la firma y participa activamente en la promoción a través de redes sociales, este video destacó por su ingenio y cercanía con la cultura pop mexicana.

No es la primera vez que "Las Perdidas" captan la atención de figuras internacionales. Recientemente, Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de la película Wicked, les enviaron un mensaje especial tras una fiesta de Halloween, confirmando que su influencia ha cruzado fronteras.