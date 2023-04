Yalitza Aparicio denuncia que sus padres y su hermana fueron víctimas de abuso en un restaurante

Una situación, por demás, vergonzosa, denunció la actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien a través de su cuenta de TikTok dio a conocer el penoso momento que vivió su familia en un restaurante de Oaxaca, al que han acudido en otras ocasiones.

Sin embargo, esta vez le ocurrió sólo a sus padres y a su hermana, quienes pasaron un momento por demás desagradable, pues de acuerdo con el reglamento del local, incurrieron en una falta y por lo cual fueron sacados del lugar.

Fue a través de sus redes sociales, como la actriz nominada al Óscar por su papel en Roma, de Alfonso Cuarón, donde expuso un video en el que narra la situación, a fin de que otras personas que acuden al lugar, no caigan en este hecho.

"Es triste pensar en cómo a pesar de la época en la que nos encontramos aún seguimos sufriendo abusos de autoridad, o no sé cómo podría nombrar este suceso, saben que no soy de las personas que hacen más grande los problemas, y que prefiere evitarlos, pero hoy me abrieron los ojos, porque quedarse callados es apoyar esos tratos, desigualdades, discriminación, etc, de los cuales desafortudamente (sic) no todos pueden defenderse, y por eso me toca hoy contar esto", comenzó su narración la famosa.

Después señala que el 26 de abril, cerca de las 18:00 horas, en México, su hermana le llamó, con voz entrecortada, la experiencia que vivió con sus padres, al acudir al restaurante Pasillo del Humo, ubicado a un costado del Mercado 20 de Noviembre, en Oaxaca, sitio al que ha ido en algunas ocasiones.

Sin embargo, subraya que más que molesta con el personal del lugar, está molesta consigo misma, pues ya conoce cómo se conducen en el lugar y no les advirtió cómo debían acudir.

Y es que su familia fue a comer al lugar, pero desconocía que no podían ingresar con bebidas, de ninguna clase, "si pensaban que hablo de bebidas alcohólicas, no es así ya que ahí si las venden, me refiero a que no está permitido ingresar aguas de sabor (hechas de fruta natural que venden en el mercado, a un costado)".

Aclaró que tanto ella, como su familia no toman refrescos, pero por educación optaron por pedir uno y una cerveza; luego preguntaron a los meseros si podían traer ellos una bebida de fuera, a lo que les respondieron que sí.

Pero cuando ya tenían las aguas frescas, otra persona les dijo que eso no estaba permitido; sin embargo, no existían letreros a la vista en los que se advirtiera esa regla.

A raíz de ello, la acción conducente fue sacarlos del restaurante, pero antes de marcharse, su familia pidió que les entregaran la comida, pues ya la habían pagado.

"Aunque hubo personas que los defendieron, tampoco era cómodo quedarse después del percance", subrayó Yalitza.

También expuso que le pidieron a su hermana que no grabara lo ocurrido, siendo que fue algo que ella misma le había pedido, a fin de constatar si en el Pasillo del Humo vendían aguas frescas.

Explica que narra lo ocurrido para que esa situación no se repita, pues no son las únicas personas que han vivido esa amarga experiencia.

Finalmente, pidió a los encargados o directivos del lugar que coloquen el reglamento a la vista de los clientes, pues de tener esa información se evitarían un trato desagradable, y dijo que Pasillo del Humo es uno de los sitios más importantes para la gastronomía de Oaxaca y del turismo en general.