VIRAL VIDEO | Yuridia dice que hot dogs de Hermosillo son los más ricos; "gente de Obregón, ¡shut up!"

Tremenda polémica está desatando la cantante sonorense Yuridia, quien, a sabiendas de la "rivalidad" deportiva y gastronómica que existe entre su natal Hermosillo y Ciudad Obregón, lanzó una opinión que dividió internautas.

Y es que, además de la carne asada de Sonora, la mejor de México, ambas ciudades están en pugna por quién tiene los mejores hot dogs, por lo que en una ronda de preguntas que le hicieron, le pidieron a la artista su opinión.

Yuridia contestó, sin tapujos y mientras se maquillaba, pues estaba delineando su ceja, emitió su veredicto.

A la pregunta ¿cuál es la mejor comida de Hermosillo?, de inmediato la famosa soltó una risa, como si la hubiesen puesto en una disyuntiva.

Sin embargo, luego de meditarlo unos segundos, señala que, dejando de lado la carne asada y los tacos, la exintegrante del reality de Tv Azteca, La Academia, contestó:

"Me odio bastante, me odio tanto... pero, bueno, aquí les va la respuesta: obviamente haciendo a un lado todo el tema de la carne, de los tacos de carne asada... no quiero que se burlen, ¿ok?".

Para después seguir con el tema y, antes de responder, Yuridia le manda decir a la gente de Ciudad Obregón que se calle, y no una, sino cuatro veces.

"Pero los dogos... la gente de Obregón: ¡shut up! (cállese), ¡shut up!, ¡shut up!... los dogos de Hermosillo son mejores... ¡shut up!"

Y, como era de esperarse, el video dividió opiniones, pues unos avalan la respuesta de Yuridia, mientras que otros la cuestionan.