Video. Yeri Mua y el triste espectáculo que brindó en Carnaval de Tihuatlán 2023

Incluso hubo quienes comentaban, ante tal desfiguro, que podría estar bajo los influjos de otras sustancias a demás del alcohol.

A través de redes sociales se compartieron videos en donde se observa a la "Bratz Jarocha" que no puede sostenerse en pie sobre el carro alegórico que la transportaba, además de que en más de una ocasión se le vio orinarse durante el recorrido.

Tema que generó diversas reacciones, principalmente haciendo énfasis del deprimente estado en el que se encontraba la influencer muy pasada de copas.

Junto a la joven de 20 años se encontraba el exparticipante de "Acapulco Shore", Esteban Martínez, a quien le tocó lidiar a la ebria jarocha, tratando de sostenerla para evitar que se cayera del vehículo, ya que ella no podía mantener el equilibrio.

Usuarias de redes sociales se mostraron decepcionadas por el actuar de Yeri Mua, a quien se le vio muy tomada desde el inicio del desfile e incluso manifestaron que parecía estar bajo los influjos de alguna droga.

Triste espectáculo dio Yerimua en el carnaval de Tihuatlán, Veracruz, se caía de borracha y se orinó varias veces en el carro alegórico que la transportaba. pic.twitter.com/E62nkPvtDU — ¡OMG! (@omgchismes) April 3, 2023

Yeri Mua habla al respecto

A raíz de toda la polémica generada por los videos compartidos en TikTok, la creadora de contenido realizó una transmisión en vivo, en donde aceptó que efectivamente había ingerido alcohol en exceso y no pudo controlarse durante el evento.

"Me metí una pedota asquerosa, me fui orinada a la Ciudad de México, lo peor es que yo soy bien mala copa, ando viendo los videos de ayer y me da una perra vergüenza", manifestó la jarocha.

Asimismo agregó que tuvo un conflicto con una persona del público, e incluso reconoció que se orinó arriba del carro alegórico, al no saber que había baños en el evento.

Luego de esto la ""Bratz Jarocha", anunció que se retiraría del mundo del alcohol, manifestando que "cuando tomo soy muy ridícula". En cuanto a si usó alguna otra sustancia ilícita no realizó ningún comentario

Cabe recordar que esta no es la primera ocasión quese exhibe de esta forma, ella misma lo ha dado a conocer durante sus transmisiones, en una ocasión comentó que se paseó desnuda por el lobby de un hotel luego de que salió a hacer sus necesidades al jardín y se quitó la ropa que traía.