VIDEO. Tras tremendo beso con Pedrito Sola, Aldair Leal dice qué sabor tiene

El creador de contenido compartió a través de su cuenta de TikTok un video titulado "Story time de cuando besé a Pedro Sola".

Aldair contó que tenían bastante tiempo insistiendo a Sola para que asistiera a su programa de YouTube "Somos + Batos", pero el conductor no aceptaba debido a la pandemia.

Refirió que una vez que el peligro de contagio bajó, Pedrito por fin aceptó estar presente en el podcast, en el que se divirtieron y se dio el curioso momento del beso.

"Se hizo muy viral el besito que me di con Pedrito Sola, entonces vamos a hacer este story time de cómo fue ese suculento beso....a qué sabe Pedrito Sola", dijo el bloguero.

Aldair mencionó que durante la entrevista sintió nervios y que, aunque fue una experiencia muy extraña, le alegró que se diera con el conductor de "Ventaneando".

Destacó que durante el podcast se dio el tema del beso entre Erik Rubín y Apio Quijano, y que Pedrito ya había declarado que no se le hacía normal que dos heterosexuales se besaran en el escenario, por lo que su compañero de programa lo retó a besarlo.

"Fue un besito de compas, nada más. Ya cuando me senté al lado de Pedrito me empecé a poner muy nervioso. Pero ya lo único que hice fue cerrar mis ojitos y ¡ámonos!" dijo.

"No soy tibio, fue un beso de compas, no tiene nada de malo, es una persona, me decían ´qué asco ya está viejito´ y ´de seguro es de closet´ y ´es su sugar daddy´, fue un besito de compas nada más", enfatizó.

Para terminar, bromeó con el sabor de los besos de Pedro Sola y aseguró "No sabe a mayonesa, debo aclarárselos", haciendo alusión el error que cometió el presentador hace unos años al equivocarse con una marca de mayonesa que promocionaba.