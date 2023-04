VIDEO. Piqué se lanza contra fans de Shakira y defiende a Clara Chía

Ahora, en una entrevista en vivo en el programa español Jijantes TV, habló sobre el tema del "beef", que se entiende como tirar indirectas, difamar a una persona o burlarse.

"Ahora nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra y no quiero entrar porque es un tema personal, pero lo de tirar beef, que está muy bien y es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente que le tiras beef, pero luego no pensamos en las consecuencias que pueda tener a nivel mental en la gente que le tiras el beef", dijo molesto.

El creador de la Kings League destacó que hablar del tema no es fácil para él, ya que, en sus dos últimas canciones, Shakira no ha dejado de tirarle indirectas a él y a su actual pareja, Clara Chía, por lo que habló de las consecuencias que eso puede acarrear en las demás personas involucradas.

"Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío... Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad", refutó.

PIQUÉ SE MOLESTA CON FANS LATINOAMERICANOS DE SHAKIRA

Gerard Piqué lanzó un comentario aludiendo a los seguidores de su expareja, a quienes señaló de haberle mandado un sinfín de mensajes desagradables a través de sus redes sociales desde su separación.

"Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que llego a recibir en redes sociales de gente que es fan de ella. No me importa nada, porque no los conozco, son gente que no tienen vida y qué importancia les tienes que dar. Para mí no existen porque no los voy a conocer nunca".

Por dicho comentario, el exastro del futbol recibió la respuesta de los fans de la colombiana, quienes lo tacharon de "xenófobo" por expresarse así de la gente latina.

"Ahora dilo sin llorar", "Él no pensó mucho en la salud de ella", "El karma le llegará", "Piqué es igual a machista, incoherente", "¿Qué tiene que sea latinoamericana?", "El tipo es racista y no lo sabe", "Pide respeto cuando no lo ha tenido por nadie", "Nadie se mete con los latinos", se leía en los comentarios.