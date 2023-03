VIDEO. Melissa Galindo denuncia a Kalimba de abuso sexual

Durante una transmisión en vivo que duró aproximadamente 20 minutos, Melissa, de 34 años, reveló cómo fueron esos momentos al lado del exintegrante de OV7.

La cantante destacó que fue hace alrededor de tres años cuando Kalimba la contactó para trabajar juntos y grabar un disco, lo que la entusiasmó y le pareció buena idea, ya que tenía tiempo de conocerlo y siempre habían tenido una buena relación.

Melissa detalló que aceptó la propuesta de firmar el contrato con la disquera de Kalimba y tiempo después se presentó en Monterrey abriendo un concierto del cantante.

Señaló que tras terminar el espectáculo salió a cenar con Marichal y otros acompañantes, quienes querían festejar en un antro, pero ella prefirió volver al hotel.

Sumamente afligida, la cantante recordó que en esa ocasión Kalimba estaba muy tomado; sin embargo, ella solo había bebido dos copas, y al subir a la camioneta del ex OV7 fue cuando él se propasó con ella y la tocó de manera indebida.

"Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho, que estaba muy emocionado. Le dije: ´Qué cool, mil gracias por apoyar mi proyecto´. De pronto sentí que algo tocó mi vagi**, o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi va**na y fue como entré en shock, me cerré (las piernas), pero no dije nada, capaz fue sin querer para qué hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, ni al caso de hacer un lío", contó.

Contó que luego le volvió a tocar la rodilla y volvió a sentir que la mano iba hacia arriba, pero esta vez moviendo los dedos, lo que la dejó en shock. "Me volví a cerrar (las piernas) y me fui aterrada a su casa", dijo.



Melissa mencionó que pidió un servicio de transporte por aplicación para retirarse inmediatamente de ahí, pero Kalimba la siguió afuera, haciéndole comentarios que la molestaron y la hicieron sentir incómoda: "Me senté en la escalera a pedir el Uber y se acerca para hablar seriamente y me dice: ´que rico nos besamos tú y yo, me puse bien caliente´. Y yo: ´nunca te he besado´. Él me había invitado a estar en un video de él como actriz, pero ese fue antes de que firmara (entonces le dije) ´yo Melissa nunca te he besado, te besó la actriz. Y me empezó a decir: ´vamos arriba a una cog**ta rápido, nadie se va a enterar soy negro como te gusta´. (le respondí): ´¿es en serio?, dime que está bromeando", relató.

La cantante terminó su declaración pidiendo a las mujeres que no se queden calladas y alcen la voz, ya que no deberían sentir temor.