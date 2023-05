VIDEO |María León se disculpa por equivocarse al cantar el Himno Nacional en la México City Series

María León se unió a la lista de cantantes que han tenido un vergonzoso momento al equivocarse al entonar el Himno Nacional Mexicano durante un evento importante, como le sucedió en su momento a Cristian Castro, Ángela Aguilar e incluso a Vicente Fernández.

En el segundo encuentro de la serie entre Los Padres de San Diego y Los Gigantes de San Francisco de la MLB México City Series, María León fue la encargada de entonar el Himno Nacional; sin embargo, los nervios la traicionaron y se equivocó en una estrofa.

Fue en la tercera estrofa que la cantante cometió un error mientras cantaba "Que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió", cambiando la última parte y decir: "un soldado de Dios escribió", lo que molestó a algunos de los presentes en el estadio Alfredo Harp Helú, que le chiflaron.

"Que en el cielo tu eterno destino, un soldado de Dios escribió", el error de María León en el Himno Nacional Mexicano | #MexicoCitySeries pic.twitter.com/sXIzI8GIRe — Michel Cruz (@CruzPopper16) April 30, 2023

Sin embargo, la cantante continuó con su interpretación sin presentar ningún contratiempo más y al finalizar se llevó el aplauso de los asistentes.

Inmediatamente del penoso incidente, la famosa publicó una disculpa a través de su cuenta de Twitter.

"Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa", escribió.

-M — María León (@Sargentoleon) April 30, 2023

Aunque la mayoría de sus fans le demostraron su apoyo y reconocieron su valentía al reconocer su error y disculparse.

"Te amamos María, errores todos los días, amores muy pocos como el tuyo", "Todo mundo se puede equivocar, pero pocos reconocen y aprenden de los errores. Felicidades y a seguir trabajando", "Es normal equivocarse, pero es de sabios saber reconocer los errores. Animo María".

Aunque también hubo quien la criticó por su error, al considerar que es imperdonable equivocarse en la letra del Himno Nacional, sobre todo en un evento tan importante.

"Pues de profesional no tienes nada entonces, si a eso te dedicas y no lo sabes hacer bien pues ta´ jodido el asunto, no pasa nada en decir: " no puedo" y listo se busca a alguien que sí sea capaz",

