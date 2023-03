VIDEO. Franco Escamilla estalla contra usuarios y les revira

Y es que el stadandupero se refirió a las "necesidades" que los hombres tienen y pide a las mujeres cuestionarse qué es lo que un varón necesita, a las que señaló como muy básicas.

Franco Javier López Escamilla, nombre real del también actor de doblaje, señaló en el clip: cocinar, tener relaciones sexuales y guardar silencio.

Como internet es todo un ciberuniverso, rápidamente sus palabras fueron tachadas por miles de usuarios de redes de misóginas y machistas.

Entre los comentarios los que más destacaban estuvieron algunos que mencionaban a su hija, en torno a supuestos consejos que le diera, y a su esposa, por la que sintieron pena.

Hubo uno más que hasta refirió: "aquí otra demostración de la importancia de ir a terapia".

El escándalo fue tal, que Franco rompió el silencio a través de su programa de YouTube llamado La mesa reñoña, y dejó en claro que no le importaba nada de lo que dijeran de él.

E inició su plática así: "Quiero ofrecer una disculpa a la put*... no, a Franco del pasado porque habíamos hecho una apuesta y perdí. Aposté a que jamás me iba a valer madre la opinión pública y trabajaría para tenerlos contentos a todos. Eso prometió Franco y fracasé, porque yo tenía un sueño. Yo decía: ´De nada sirven las giras, los teatros, las reproducciones, los premios si no está contento Juan nadie´".

Pese a que el stadandupero había señalado que no tocaría el asunto, al final del clip abordó el tema y sólo fue para agradecer a sus seguidores por su incondicional apoyo.

"Agradezco a la raza que se pone la playera y brinca por mí en redes, no les contesto porque luego la raza contesta bien violenta y como les digo en el show, el odio genera odio. Yo estoy intentando hacer comedia, si eso a unas personas les genera odio ya es decisión de ellas", subrayó.

Por otra parte, se refirió a que el ataque pudo provenir de quienes querían ser visualizados y dejó en claro que era más popular que quienes le tundieron.

Pidió a su familia "fandom" que no entre en controversia con sus detractores, porque "luego empiezan con: ´¿Ya vieron como son los seguidores de Franco Escamilla?´ Con todo respeto les voy a decir que ninguna de las cuentas que me estuvo tirando mierd* tenía chingos de seguidores, ninguna".

Asimismo, deslindó su responsabilidad al decir que sólo retomó el comentario de otra persona.

"Es gente que ni vio el video, a mí me hizo mucha gracia que me funaran por un chiste de Chris Rock, cuando en el video se dice clarito: ´Chris Rock tenía un chiste y yo lo contaba traducido...´ ese fue el video, hay gente que no vio el video y dijo: ´Vamos sobre este´", refirió.

Llamó a que no entraran a esas cuentas, pues "sólo quieren seguidores, no les interesa el tema, la persona, no les interesa la mujer".

Señaló que le causó gracia el que la mayoría de sus detractores fueran hombres, a los que llamó "batos queriendo quedar bien".

Concluyó con unas palabras de Diego Armando Maradona: "´Que la sigan chupando´ aquí vamos a estar hasta que ustedes quieran que yo siga (...) no los pelen", para rematar recordándoles el 10 de mayo.