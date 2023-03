VIDEO. Captan a Pedro Sola besándose con un influencer

El programa se transmite a través de la plataforma de YouTube por Rom Alan y Aldair Leal, productores del programa, quienes también son creadores de contenido y participan en la producción de "Venga la Alegría" y en cuestión de minutos se viralizó.

Todo inició luego de una plática haciendo referencia a los rumores de una relación entre Apio Quijano y Erik Rubín, luego de que se viralizaran varios videos donde se ven besándose durante los conciertos del 90´s Pop Tour.

Además, en el podcast se tocó el tema de la trayectoria artística y las preferencias sexuales del conductor de "Ventaneando".

Respecto al tema de un beso entre dos hombres, "Pedrito" indicó que para un hombre gay no es problema besar a un hombre heterosexual; sin embargo, para un heterosexual sí es difícil hacerlo.

Ante esa afirmación, Aldair le contestó que a él no le causa ningún problema darle un beso a un gay, por lo que fue retado por Alan a hacerlo.

"¿Entonces si podrías darle un besito a Pedrito Sola, aunque sea de piquito?", preguntó Alan.

"Sí, sería un sueño wey. Imagínate besar a Pedrito Sola. No, no, no, mam...", fueron las palabras de Aldair.

Aunque se suponía que el beso sólo sería de piquito, Pedrito le plantó tremendo y apasionado beso, dándole una mordida al influencer antes de separarse, lo que rápidamente causó controversia entre los internautas.

Los internautas no dejaron pasar la oportunidad y divertidos comentaron que Sola se "atascó" del beso.