VIDEO| Bad Bunny protege a joven embarazada durante su concierto

El afamado artista brilló durante el festival el pasado viernes, en el segundo fin de semana del espectáculo en Estados Unidos.

"El Conejo Malo" tuvo como invitado en el escenario a Grupo Frontera, para cantar juntos "x100to", el tema que recién lanzaron.

Durante la presentación del puertorriqueño sus fanáticos no dejaban de tomar video, y una de estas grabaciones se viralizó en redes, al mostrar a Bad Bunny como un "conejo bueno", ya que al percatarse de que en el público se encontraba una chica embarazada en primera fila, no dudó en pedir a sus fans que tuvieran cuidado para que la chica no saliera lastimada.

El cantante ofrecía su show y en un momento dado bajó del escenario para interactuar de cerca con su público; sin embargo, ante la emoción de tener a su artista favorito a pocos metros, los fans querían estar cerca de él, por lo que la chica embarazada, que estaba en primera fila, comenzó a ser empujada entra la valla de seguridad.

Al percatarse de la escena, el intérprete de "Tití me preguntó" rápidamente pidió al público que se hicieran hacia atrás para que la joven tuviera espacio, indicación que sus fans atendieron de inmediato.

Luego, el puertorriqueño se acercó a la joven, le sonrió, tiernamente le tocó el vientre y le dio un fuerte abrazo, para posteriormente continuar con su presentación.

Su gesto fue aplaudido por cientos de usuarios en redes sociales, quienes destacaron la buena actitud que tuvo con su admiradora; sin embargo, hubo críticas para la chica embarazada, pues los internautas señalaron que pudo haber sido peligroso para ella y para su bebé.