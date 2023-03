VIDEO. Así se graba el viento de "La Rosa de Guadalupe"

Estos capítulos se enfocan en los conflictos cotidianos relacionados con el catolicismo y la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, quien es parte de la solución.

Además, la serie se hizo popular en las redes sociales y recibió críticas negativas por sus personajes, moraleja e interpretación de los mensajes que deja al final de cada capítulo.

Un video de TikTok revela uno de los secretos mejor guardados de la producción mexicana. Es una de las escenas más famosas al final de cada capítulo, y es el viento que sopla sobre los que reciben el "milagro de la virgen".

El truco es que la producción usa secadoras de cabello dirigidos a los actores.

Varios internautas compartieron el misterio en TikTok, y los seguidores de la serie lo tomaron con humor. "Me encanta", "¿Cómo no es el viento de la Virgen?", "Me resulta muy práctico", "Quiero tener ese trabajo", son algunos de los comentarios.