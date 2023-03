VIDEO. Arrestan a la actriz Natalia Alcocer y entra en labor de parto

La actriz Natalia Alcocer fue detenida en la Ciudad de México al salir de los Juzgados Familiares, donde fue citada para tratar el tema de la pensión alimenticia de sus hijas, fruto de su matrimonio con Juan José Chimal, quien presentó la acción legal en su contra.

Con siete meses y medio de embarazo, "La Vikinga", como también es conocida, fue detenida por la Policía de la CDMX acusada de no presentar a las menores a la convivencia familiar con su padre, por lo que éste interpuso una denuncia.

En su cuenta de Instagram, la actriz compartió el video del momento de su arresto, "Bueno, aquí saliendo de juzgados y me van a arrestar. Tengo un arresto, me están arrestando, me están esperando", dijo.

De acuerdo al programa "Venga la Alegría", al llegar al Centro de Sanciones Administrativas la famosa presentó contracciones por su avanzado embarazo, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital.

Tras una videollamada con el programa matutino, Natalia Alcocer manifestó cómo están las cosas entre ella y su expareja y mandó un fuerte mensaje.

"Me da mucho coraje porque hubo un punto en el que yo sentí que había fallado, que no había logrado proteger a mi bebé y mientras estaba teniendo contracciones lo llegue a gritar en la ambulancia: No lo voy a permitir, no te voy a regalar otro bebé, no me vas a matar otro bebé", advirtió.

La exconcursante de "La Casa de los Famosos" y el padre de sus hijas se han visto enredados en una serie de problemas legales por la manutención de las pequeñas y ella lo ha acusado de violencia doméstica.