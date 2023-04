Video | Yeri Mua y Adela Micha se ven las caras

Adela Micha tuvo como invitada en su programa "La Saga" a la influencer veracruzana, Yeri Mua, quien hace unos meses la insultó durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, porque supuestamente la había criticado por su apariencia en la credencial del INE.

"La Bratz Jarocha" habló en aquella ocasión sobre la apariencia de "güera oxigenada" y "labios de calaca" de la comunicadora.

Y al estar sentada en la misma sala, Yeri confesó sentirse nerviosa de estar frente a Adela Micha luego de los comentarios realizados.

"Yo me siento un poquito nerviosa porque en algún momento comenté algo en redes", dijo la influencer. Y no terminó de hablar cuando fue interrumpida por la presentadora.

"Que tengo labios de calaca, que soy una güera oxigenada, que me veo del c..., que estoy bien cul...", expresó la conductora.

Yeri Mua dijo en su defensa que ella había visto el video fuera de contexto en el que supuestamente Adela la había criticado por su apariencia en la credencial del INE, sin embargo, las cosas no fueron así, y se disculpó por sus comentarios sobre la apariencia física de la periodista.

"Una disculpa y que pena por lo que te dije. Yo nada más vi un fragmento de que están como que hablando de mis labios y como que me enojé", mencionó la jarocha.

Adela agregó lo siguiente: "Yo hablé bien de ella, ¡imagínate! Tú eres libre de decir lo que quieras. No te preocupes. Yo dije que te veías bien guapa en la credencial del INE, ¿quién se puede ver bien en la credencial del INE, está cab...".

Por tal motivo Yeri Mua dijo sentirse apenada, "andaba de argüendera, seguramente andaba cruda ese día, no me c... bien ese día, sí, andaba de malas", señaló.