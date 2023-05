VIDEO | Yeri Mua presume su primera clase de baile en el tubo

Yeri Mua vuelve a sorprender a sus fans con un video en sus historias de Instagram en el que presume que comenzó a ejercitarse en algo que realmente le gusta.

La influencer compartió que tomó su primera clase de pole dance, lo que considera "su mero mole", aunque resaltó que no resultó como ella hubiera deseado.

"Ya mañana por fin, voy a ir a Pole Dance. Porque hoy no alcancé la clase de Pole Dance, la del tubo. Pero ese es el único deporte que realmente me gusta, la movedera de c*ulo, el treparme yo al tubo. Esto es lo que me gusta, esto es mi mero mole" dijo jarocha.

Todo indica que la creadora de contenido desea enfocarse en su persona, por lo que ha decidido practicar actividades que la mantengan en movimiento y hacer algo para que su cuerpo se mantenga sano.

"La Bratz Jarocha" destacó que aunque ya empezó a ejercitarse, las cosas no salieron como ella quería, pues llegó tarde a la clase de pole dance y tuvo que tomar otra de baile.

Además, pidió a sus seguidores que no la juzgaran, pues se trata de primera clase. Aunque pese a los contratiempos, aseguró que lo disfrutó y mostró a sus seguidores parte de su rutina en sus historias e Instagram.

Yeri pidió a sus fans que no se pierdan sus transmisiones en vivo, donde les mostrará sus clases en el tubo.