VIDEO | Yeri Mua denuncia agresión de Rulo Sker a Elaine Haro durante evento de Bandamax

Durante la celebración Día de las Madres, evento preparado por el canal de Televisa, Bandamax, se vivió un evento de violencia de un conductor a una compañera de trabajo; la televisora actuó en consecuencia y despidió al agresor.

El incidente salió a la luz, luego de que la influencer Yeri Mua lo revelara en sus redes sociales, como testigo de lo ocurrido.

Se trata de la trifulca entre los conductores de Telehit, Rulo Sker, quien aparentemente estaba drogado, cuando comenzó a jalonear a su compañera Elaine Haro.

De acuerdo con lo que dijo la "Bratz Jarocha", ella fue invitada al Día de las Madres, preparado por Bandamax, cuando en un momento dado observó que se desató una trifulca.

Yeri narró cómo fue que presenció que Rulo, también mánager de Elaine, arremetía contra su representada, armándose un zafarrancho en el que pocos de los presentes pudieron reaccionar.

Según la narración de la influencer, Elaine Haro llegó al evento e intercambió saludos con invitados; tras ella ingresó al lugar Rulo Sker, quien sin mediar palabra la jaloneó, provocando que saliera corriendo del sitio.

"Estaba este tipo de pelo chino y ella bien nerviosa se para y dice ´ya me voy´. Este tipo conductor, que no sé cómo se llama, la jaloneó y se dio cuenta la conductora y la chava se fue corriendo", recordó Mua, pero no dio nombres, ya que no los recordaba.

Expuso que, aunque no entendió lo que pasaba, pues desconocía qué tipo de relación llevaban, consideró que nadie tiene porqué tratarla violentamente.

Luego, continúa Yeri, Rulo se dirigió a otras mesas en las que estaban otros invitados, a quienes les exigía que le respondieran sobre lo que Elaine les había contado.

Pero algo llamó la atención de la creadora de contenidos, ya que cuando hablaba con la gente de las mesas, les hablaba agresivamente y sus las pupilas de Rulo estaban totalmente dilatadas, como si se hubiese drogado.

"¡Cómo la jaloneó en frente de todos! El tipo luego se nos acercó como agresivo y el cínico o estaba drogado o es un idiota, pero se le veían las pupilas del tamaño de mi pupilente, como loco"

Luego de ello, Elaine subió al escenario, prosiguió Yeri, y cuando comenzó a cantar, Sker la calló, le quitó el micrófono y le dijo que la canción estaba preparada para él.

Para rematar, Rulo le espetó a Elaine en su cara la amenaza de que su carrera había acabado en ese instante.

ELAINE CONFIRMA AGRESIÓN DE SU MÁNAGER

Lo ocurrido fue confirmado por Haro, quien a través de un video se dijo confundida por lo ocurrido, ya que Sker la había bajado violentamente del escenario.

"Acabo de vivir una experiencia muy desagradable que no me había tocado vivir, como saben, ahorita estuve cantando en el evento de Bandamax, sólo que no pude terminar mi show porque lo interrumpieron, una persona lo interrumpió, esa persona fue Rulo Sker".

Posteriormente, la víctima pidió al canal Bandamax que actuara en consecuencia y agradeció a Yeri que le compartiera videos del momento.

RULO SKER SE JUSTIFICA

Por su parte, Rulo Sker confirmó que había bajado a Elaine del escenario, y se justificó diciendo que Televisa no le había apoyado para que usara canciones que a él le pertenecen.

"Yo no soy el malo de la película, todo lo que vayan a escuchar esta noche o mañana... me hago responsable de mis actos, pero mis canciones, que está tocando Elaine, son mías y no puede tocarlas. Elaine, hasta acá llegó tu carrera. Telehit, Bandamax, Televisa hoy no me defendieron ni como conductor ni como mánager".

Al término del clip, Rulo advirtió a los productores de Televisa a que, si continúan utilizando sus canciones con Elaine, actuará legalmente.

ES DESPEDIDO DE TELEHIT

Sin embargo, a los directivos de Telehit, filial de Televisa, no les tembló la mano, pues a través de un comunicado en sus redes sociales, dio a conocer que Rulo Sker había sido despedido por la agresión a Elaine.

También le fue cancelado su programa Tu talento mis contactos, a lo que Elaine Haro agradeció el respaldo de la empresa televisiva.