VIDEO | Yeri Mua cuenta cómo fue su primera experiencia con una mujer

Durante el programa "La Saga", Adela Micha tuvo como invitada a la polémica influencer Yeri Mua, quien platicó sobre muchos aspectos de su vida que los internautas no conocían, como el que ya tuvo una experiencia lésbica.

El tema salió cuando hablaban de sus relaciones amorosas y aseguró que ya ha tendido tantos novios, que ahora está pensando volverse lesbiana.

La veracruzana reveló que ya está harta de los hombres y que no cree en ellos, por lo que está pensando darse una oportunidad con una chica.

"Yo después de este novio yo creo que me vuelvo lesbiana", dijo la influencer a la presentadora.

Ante la controversial revelación, Adela le cuestionó si la han decepcionado mucho, a lo que Yeri contestó que sí.

"Yo desde los 12 tengo novio. Ya probé tanto que me tienen harta los hombres, ya no les encuentro tanto chiste. Me dicen te quiero y ya no les creo. Ya este es el último y ya le empiezo con las mujeres", aseguró.

Sorprendida por las revelaciones de "La Bratz Jarocha", Adela le preguntó más sobre el tema, por lo que la influencer contó que ya había tenido una experiencia con una mujer por la que se sintió atraída en el pasado, aunque relató que solo fueron besos, ya que por miedo no se atrevió a llegar más lejos con la chica.

La veracruzana también aseguró que las personas deberían experimentar más con su sexualidad, para así saber realmente qué es lo que les gusta.

NOVIOS DE YERI MUA

Las relaciones amorosas de Yeri Mua han sido muy controversiales; durante mucho tiempo tuvo un noviazgo con Brian Villegas "El Paponas", de quien se separó en malos términos y polémicas declaraciones.

Meses después inició otro romance con el influencer Aaron Mercury, de quien también tuvo una mediática separación.

Actualmente, Yeri Mua mantiene otro escandaloso noviazgo con el influencer español Naim Darrechi, con quien quiere tener un hijo, según declaró recientemente.