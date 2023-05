VIDEO | Yeri Mua confiesa a Naim Darrechi que lo engañó con su mejor amigo; ¿terminaron su relación?

Las cosas entre Yeri Mua y su novio Naim Darrechi se pusieron feas, luego de que participaron en uno de los conocidos retos de HotSpanish, en el que confesaron sus más íntimos secretos y las cosas no terminaron nada bien.

Los rumores ante una posible ruptura se comenzaron a extender en redes sociales, luego de que Yeri le confesó a Naim que se había besado con su mejor amigo durante un viaje a Acapulco, lo que no le cayó muy bien influencer español.

El reto de HotSpanish se realizó frente a varios espectadores y algunos lograron captar el incómodo momento de las turbias confesiones por parte de ambos creadores de contenido.

Los videos comenzaron a circular por redes sociales, en los que se ve a Naim y Yeri participando en el reto llamado “¿Qué se siente?”, en el que comenzaron sus polémicas confesiones.

HotSpanish suele hacer en las calles de su ciudad esta polémica dinámica en la que las parejas se enfrenten usando la frase “¿Qué se siente?” seguida de una confesión.

Yerin empezó el reto diciendo: “¿Qué se siente? Que te encontré el viagra las primeras veces que nos vimos y me reía de tu viagra con el otro que me veía”; sin embargo, Naim no se quedó callado y sacó su confesión: “¿Qué se siente? que no sabes chupar pi** porque me la muerdes toda”.

Conforme pasaban las confesiones, la tensión entre la pareja aumentaba, pues cada vez las revelaciones subían de tono, como cuando Yeri acusó a Naim de pegarle una enfermedad venérea.

“¿Qué se siente? que el requesón me lo pegó mi ex, pero en realidad me lo pegaste tú en España. ¿Qué se siente? saber que tú fuiste el que me pegó la infección para que me oliera así”, expuso Yeri.

Los señalamientos de la veracruzana parecían no afectarle demasiado a Naim; sin embargo, las cosas se pusieron realmente mal cuando Yeri le dijo que se besó con su mejor amigo durante su viaje a Acapulco, por lo que su novio decidió terminar con el experimento y retirarse del lugar.

“No aguantas nada, puñet*n”, le dijo “La Bratz Jarocha” al tiktoker mientras se alejaba.

Posteriormente, la influencer compartió una publicación en sus redes sociales en la que revelaba que todo había salido mal, por lo que los internautas concluyeron que tal vez su confesión provocó que Naim terminara con ella, pero también hubo quien opinó que todo fue una estrategia para hacerse publicidad.