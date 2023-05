VIDEO | Yeri Mua arremete contra supuesta novia de Peso Pluma

Yeri Mua no se quedó callada ante los señalamientos de la influencer Jeni de la Vega, exparticipante de "Enamorándonos", quien la criticó por orinarse en un carro alegórico durante el Carnaval de Tihuatlán, Veracruz, y dijo que no representaba a las mexicanas.

Jeni de la Vega ha sido relacionada sentimentalmente con Peso Pluma, por lo que "La Bratz Jarocha" arremetió contra ella durante una de sus acostumbradas transmisiones en vivo.

"Más allá de Peso Pluma, ¿quién eres?", dijo la veracruzana, mientras compartía con sus seguidores un tutorial de maquillaje.

"Más allá de haberte culead* a Peso Pluma ¿qué es de ti? ¿Qué es de tu carrera? Busqué por qué eres famosa y me enteré que saliste en Enamorándonos", dijo la creadora de contenido.

La jarocha, como es su estilo, no se quedó callada ante las críticas de Jeni de la Vega, quien también la señaló de hacer "contenido basura", y le recordó su participación en "Enamorándonos", al que se integró en 2018.

"Yo no te voy a juzgar por salir en ese programa, pero ¿tú criticándome por un contenido basura? Creo que sería estúpido criticar mi contenido basura, que me genera dinero, cuando tú saliste de un programa basura", arremetió.

Yeri reprochó a la conductora el porqué de sus críticas hacia ella, si ni siquiera la conocía.

"Por Dios, Enamorándonos, tengo una pregunta para ti ¿si encontraste el amor? ¿o no? Qué ridiculez, en serio no te conocía y eres muy guapa. ¿Por qué te rebajas a tener un pleito conmigo? Yo ni siquiera te conocía", dijo ya muy molesta.

¿QUIÉN ES JENI DE LA VEGA?

Jeni de la Vega es una conductora e influencer que cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en Instagram, quien a través de un live habló sobre la situación que generó Yeri Mua a principios de abril en el Carnaval de Tihuatlán a principios de abril, donde se orinó en un carro alegórico.

"En nombre de todo México me disculpo, pero ella no nos representa como mexicanas, porque qué vergüenza. Yo no la conocía y me pasaron un video de ella (Yeri Mua) haciéndose pipi en un carro".

¿JENI DE LA VEGA FUE NOVIA DE PESO PLUMA?

Jeni de la vega y el cantante de corridos tumbados Peso Pluma fueron relacionados sentimentalmente luego de que en enero de 2023 la conductora fue vista en Nueva York, donde el cantante se tomó una fotografía celebrando la aparición de su canción PCR en las pantallas del Times Square.

Pocos días después, la joven publicó unas imágenes viajando en helicóptero por la misma ciudad y en otras imágenes se le veía e la mano con una persona con tatuajes, y fueron esos tatuajes, los que hicieron que los internautas aseguraran que se trataba del intérprete de "Ella baila sola".