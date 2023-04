VIDEO | Paul Stanley arremete contra Yeri Mua y hace fuertes señalamientos sobre ella

La polémica en torno a Yeri Mua al parecer no termina nunca, quien no ha salido de un escándalo cuando ya está metida en otro.

Esta semana, a raíz de la aparición de la veracruzana en el programa "Hoy", el presentador Paul Stanley no estuvo muy conforme con su presencia y se refirió a ella de una forma no muy amable, calificándola como una "prófuga del ácido fólico".

La creadora de contenido participó en una dinámica junto con los conductores del matutino, pero su desempeño dejó mucho que desear, pues no acertó ninguna pregunta que se le hacía en el juego de conocimiento en el que colaboró.

Además de esto, su forma de expresarse no fue del agrado de Stanley, ya que lo hacía de una forma inapropiada para el programa familiar; aunque Yeri prometía que ya no lo haría, no pudo lograrlo, y se siguió expresando con palabras subidas de tono.

Paul Stanley no se quedó callado y arremetió contra la también conocida como "La Bratz Jarocha", de 20 años de edad, y externó su sorpresa al ver cómo los influencers tienen cada vez más popularidad y fama.

"Una prófuga del ácido fólico, que mucho baile en las redes; que soy bella y sensual, con más plástico que los santos del mercado, se nota que no le gira la ardilla. Más bajo que eso", y luego aclaró que se refería a ´la tal Yeri Mua´", expresó.

También el "Indio Brayan" se burló de la participación de Yeri en el matutino, ya que al no poder responder a ninguna de las preguntas que se le hacían, fue ayudada por Arath de la Torre, quien le "sopló" todas las respuestas, que eran muy fáciles. Incluso un comediante del programa le sugirió leer un libro. "Agarra un libro, no muerde", le dijo.

Hasta el momento, Yeri no ha manifestado su respuesta a Paul Stanley, pero el público le dio la razón y muchos seguidores se quejaron por la presencia de Yeri Mua en el programa.

"Qué vulgares se han vuelto en Hoy", "Es una vergüenza. Es la primera persona que dice una grosería en televisión abierta. Ay no", Si la vuelven a invitar nunca volveré a ver el programa", fueron algunos comentarios de los internautas.