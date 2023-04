VIDEO | Christian Nodal recibe el primer regalo para su bebé

En un reciente concierto celebrado en el Palenque Tepabril en la Ciudad de Guadalajara, el intérprete de "Botella tras botella", fue sorprendido por el público que acudió a su show al darle un regalo para su bebé.

Fue a través de un video publicado en TikTok en el que se puede ver al cantante sonorense, de 24 años, recibiendo unas prendas para bebé. Ante el gesto, el famoso sonrió y acercó el obsequio a su pecho en forma de agradecimiento.

En redes sociales, sus fans reaccionaron al tierno momento y escribieron comentarios de apoyo a Christian Nodal y Cazzu; además, aprovecharon para mandarles buenos deseos.

"Qué hombre tan guapo, amable, sencillo, talentoso, etcétera. Lo amé y amé su concierto. Canta hermoso", "Se ve que no cree tanta alegría, pensé que esa chica lo terminaría de destruir pero me equivoqué y me da gusto que los dos sean felices"y "Qué lindos, no se merecen todo el hate que reciben", fueron algunos comentarios.