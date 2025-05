VIDEO | Cazzu habla por primera vez de Ángela y Nodal; niega conflictos con el padre de Inti

Cazzu ha encontrado, inesperadamente, el respaldo de los mexicanos, luego de su truene con Christian Nodal a quien, seún las declaraciones de la periodista Ana María Alvarado durante el programa Sale el sol, en torno a que la argentina había demandado para que Ángela Aguilar no tenga contacto con su hija Inti, ella salió a desmentir el trascendido.

La reguetonera fue abordada por reporteros en su país natal cuando conducía su vehículo, y habló con un reportero sobre cómo está llevando la relación.

Desmintió lo dicho por la periodista mexicana; es decir, negó que emprendiera acción legal en contra de Nodal; además, accedió a hablar sobre la situación de Ángela Aguilar.

"Nunca hubo ni existieron ningunas de esas conversaciones legales", dijo.

Expuso que la relación actual con el sonorense es cordial y enfocada, estrictamente, en la pequeña Inti.

"Tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser, por el bien de nuestra hija".

HABLA DE ÁNGELA AGUILAR

Por otra parte, Cazzu se refirió a Ángela Aguilar, esposa de su ex, y negó que le haya dedicado "Con otra", y tampoco el guarda rancor, y se dijo "encantada" por su felicidad.

"Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella... no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. Y de hecho, si son felices, me encanta".

No obstante, se negó a ahondar en la manuteción de Inti, pues dijo que ya tiene un acuerdo con el papá de su nena, ya que para ella son cosas privadas, y a "Inti la crío y la cuido con mucho amor".

En cuanto a su situación sentimental, la cantante explicó que está soltera y no tiene la más minima intención de enamorarse, ya que "Me encanta estar soltera. Tengo muchas cosas que hacer"; sin embargo, dijo que "siempre hay algo rondando".

Actualmente, Cazzu está en los "cuernos de la luna", pues su canción Con otra está en la cima de la popularidad en las diversas plataformas digitales.