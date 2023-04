VIDEO | Belinda muestra las conversaciones que tuvo con Babo de Cártel de Santa

Sin embargo, el trascendido no ocurrió en la nación azteca, sino en España, durante una conversación con la revista Glamour.

En la entrevista, "Beli" abrió ante las cámaras su cuenta de Instagram y enseñó algunos de sus mensajes, entre los que destacó el del rapero regiomontano.

Dijo que mantenía charlas con Eduardo Dávalos de Luna, nombre real del rapero, y se dijo emocionada de ello, además de que lo reconoció como un gran artista, y para quien no tuvo otra cosa más que elogios.

"Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo. Entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción".

Señala que sostienen "conversaciones de estudio, de música, de creativos de loquitos, pero Babo espero que no te enfades".

Ahí mismo, la artista se dijo emocionada de volver a ser parte de la segunda temporada de la serie de Netflix Bienvenidos al Edén, en la que encarna al personaje la influencer África, una joven que se la vive entre viajes y fiestas, a la que describe como ambiciosa y narcisista.

Además de la charla con Babo, Belinda mostró fotos con una serpiente, a la que sí le tuvo miedo.

"Dios mío lo que sentí con esta serpiente, nunca me han dado miedo los animales, he estado con leones, con jaguares, con tigres con delfines, con tiburones, pero esta serpiente me daba un miedo cuando me pasaba por aquí, se movía se enroscaba en el cuello (...) pero me quería ver guapa en la foto así que me aguanté".