Tras éxito de "Minecraft"; estas son películas basadas en juegos que llegarán al cine

La película de "Minecraft" se ha convertido poco a poco en un fenómeno viral que ha dejado grandes ganancias en la taquilla, la cinta que fue estrenada el pasado 4 de abril se ha posicionado como la segunda película más taquillera en lo que vamos de 2025. El éxito de este largometraje ha provocado que algunos productores piensen en hacer nuevas películas basadas en juegos.

A pesar de que hay series como "The Last Of Us" que ha ganado gran atención entre el público, la película protagonizada por Jack Black ha generado grandes ganancias. Las adaptaciones de videojuegos han comenzado a generar gran atención entre el público y es por ello que se espera que lleguen nuevas cintas que se encuentren inspiradas en videojuegos famosos.

¿QUÉ PELÍCULAS BASADAS EN JUEGOS LLEGARÁN AL CINE?

Aunque muchos productores han señalado que se aproximan muchas cintas que se encontrarán basadas en videojuegos, pocos de estos proyectos ya están totalmente confirmados y con fecha exacta para llegar al cine. Tras el éxito de "Minecraft", se espera la llegada de varias películas basadas en juegos.

UNTIL DAWN

El juego narrativo de terror llegará a los cines con una adaptación el próximo 25 de abril de 2025, el director detrás de este trabajo es David F. Sandberg. La trama sigue la desaparición de Melanie; después de un año de su desaparición, Clover y sus amigas se dirigen al remoto valle donde desapareció en busca de respuestas.

MORTAL KOMBAT II

Tras el éxito de su precuela en 2021, llegará "Mortal Kombat II" el 24 de octubre de 2025, la cinta inspirada en los juegos de lucha, nos mostrará la historia tras la primera entrega. La película contará con actores como: Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Lewis Tan, Jessica McNamee, Mehcad Brooks.

FIVE NIGHTS AT FREDDY´S 2

Esta segunda entrega buscará adaptar el segundo videojuego, a pesar de que hay algunas incógnitas alrededor de la cinta. Se espera que sea un éxito, al igual que la primera entrega, que logró recaudar casi 300 millones de dólares en taquilla. La película basada en estos videojuegos llegará a las salas de cine el 5 de diciembre de 2025.

SUPER MARIO BROS. 2

Super Mario Bros. fue de las mejores películas de 2023, la cinta logró una gran recaudación en 2023 con 1.360 millones de dólares a nivel mundial. Gracias a esto, Illumination y Universal decidieron lanzar una secuela que llegará a las salas de cine el próximo 3 de abril de 2026.