Susana Zabaleta aconsejará cómo ser feliz en Cajeme

La felicidad es para Susana Zabaleta, un ejercicio que se tiene que practicar todos los días y un tema que abordará en la plática que sostendrá el próximo 20 de mayo en Ciudad Obregón, Sonora.

La conferencia "En busca de la felicidad" la impartirá en Club Itson a las 18:00 horas y será a beneficio de la Fundación Eva de Camou.

"La felicidad son momentos, son espacios, es una plática, es una comida, es estar con la familia y de repente enamorarse", comentó la actriz y cantante.

EN BUSCA DE LA FELICIDAD

Para reflexionar acerca del tema central de la conferencia, "La Zabaleta" abordará pasajes de su historia personal y la manera en la cual ha buscado y encontrado la felicidad.

"Los seres humanos somos insaciables, siempre pensando hasta cuándo estaremos contentos, siempre decimos: estaré contento cuando tenga un hijo, o voy a ser feliz cuando tenga algo, y perdón, pero la vida transcurre en cinco, cuatro, tres, dos, uno y nunca fuiste feliz", destacó.

Es importante entender que la felicidad ya está, mencionó, es la persona con la que estamos, el hijo, lo que hacemos y no se tiene que buscar más".

La cantante y actriz sostuvo que lo más importante de la conferencia que impartirá, es la idea de reflexionar sobre el por qué siempre se está buscando (la felicidad), por qué el sentimiento de insaciabilidad.

Y como ejemplo de felicidad, citó a las mascotas, perros y gatos, quienes carecen de la noción del tiempo y cada vez que ven a sus amos, mueven la cola como si el volver a verlos fuera la sorpresa más grande que hayan tenido.

"Hay que entender que Dios o el ser superior en quienes ustedes crean, nos dio el sentido y la mentalidad, no para molestarnos o buscar lo más negro de nuestras vidas, ni para volvernos locos, sino para ser felices, que a este mundo a eso venimos, pero nos ponemos todas las trabas del mundo para lograrlo", añadió.

El agradecimiento va de la mano con el sentimiento de felicidad, dijo, de ahí que ella practique el hábito de agradecer por todo, de levantarse, de tener una cama donde dormir y de tener a alguien a quien amar.

El amor

Cuestionada en torno al amor, mencionó que por el momento su corazón se encuentra tranquilo, en búsqueda, pero cuenta con el más profundo amor, que es el de sus dos hijos.

"Mi corazón está buscando... la búsqueda siempre es maravillosa, uno siempre piensa: tal vez llegue alguien, pero por ahora mi corazón se llena con la compañía de mis dos hijos que ahorita tengo conmigo, ya que mi hija se había ausentado desde hace cuatro años, pero ahora tuvo la oportunidad de trabajar por tres meses en México y aquí la tengo", comentó.

Sus proyectos

Por ahora, la actriz y cantante se encuentra concentrada en sus proyectos que son varios: la puesta en escena "Dos locas de remate", así como la gira "Se me antoja tu vida" con Raúl Di Blasio y Francisco Céspedes.

Hace apenas unas semanas se estrenó la película "La Usurpadora", la cual se encuentra en las carteleras de cine en la República Mexicana, y en octubre próximo se estrenará en la pantalla grande la película "Fantasmas", que también es una de las protagonistas.

Día de las Madres

La celebración del Día de las Madres la iniciará con un concierto que ofrecerá en Monterrey el 7 de mayo, en el que compartirá escenario con Tania Libertad, Raúl Di Blasio y Francisco Céspedes.

"El puro 10 de mayo me iré a pasarlo a Monclova, Coahuila, donde yo soy y la pasaré con mi madre y mis hijos", narro.

Por ahora se siente contenta de regresar a Sonora, después de haber sido parte del Festival Alfonso Ortiz Tirado, el pasado mes de enero, donde tuvo una majestuosa presentación en el Palacio Municipal de Álamos.

Susana Zabaleta se considera incansable, ya que nunca tiene tiempo para descansar, se autonombra multidisciplinaria, siempre disfrutando de todo lo que hace.

"Cuando estoy cantando digo que es lo que más me gusta, pero me he cachado diciendo que cuando estoy dando una plática también digo que es lo que más me gusta, así que lo que más me gusta es lo que estoy haciendo en ese momento", puntualizó.