Stephanie Salas explica si habrá boda con Humberto Zurita

Stephanie Salas se encuentra viviendo un tórrido romance con el actor Humberto Zurita, así también se encuentra en sus momentos más plenos profesionalmente hablando.

Ahora se encuentra embarcada en una nueva aventura musical como DJ con el pseudónimo DJ Salas, con el que rinde un homenaje a su papá, el rockero Micky Salas.

Debido a sus planes y proyectos se reunió con medios de comunicación, en donde anunció su lanzamiento "Horizonte de estrellas" un cover de la canción de Miguel Bosé.

En el encuentro con la prensa, se le cuestionó sobre su relación con Humberto Zurita, si tenía planes de boda. Ambos habían sido la portada de la revista Quien, mostrando como se encuentran felices en su relación de noviazgo.

"Yo creo que esas cosas también son una realidad, tampoco me gusta forzar, creo que me adelantaría, por supuesto que me hace muy feliz, estoy viviendo una etapa de mi vida que vivo en plenitud como mujer, al lado de un hombre maravilloso", expresó la cantante y actriz.

Stephanie Salas dejó claro que por ahora sólo se encuentra disfrutando de su noviazgo y adelantó que prepara el lanzamiento de una autobiografía.

En ese tema compartió que podría abordar el tema de su historia con Luis Miguel, pero realmente como sucedió, no como la pasaron en la bioserie que se transmitió en la plataforma de Netflix.