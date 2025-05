Shirley Manson, vocalista de Garbage ¿es fan de Claudia Sheinbaum?

El festival Pa´l Norte 2025 se celebró del 4 al 6 de abril en el emblemático Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León. Entre los actos más esperados del evento destacó la presentación de Garbage, la icónica banda de rock alternativo originaria de Edimburgo y Estados Unidos.

Durante su regreso a México, Shirley Manson, vocalista de la agrupación, se mostró visiblemente emocionada de reencontrarse con su público mexicano. Además de agradecer el cálido recibimiento, Manson sorprendió a los asistentes al expresar su admiración hacia la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo:

"En verdad amamos su país y amamos a su nueva presidenta Claudia Sheinbaum, que esperamos pueda ayudar a resolver muchos de los problemas que existen en el mundo. Ella ciertamente está ayudando, al menos desde mi perspectiva... Nos gustaría ver a más mujeres en el gobierno, sería de mucha ayuda", declaró Manson, desatando una ola de aplausos y ovaciones del público.

La cantante reafirmó su apoyo a la mandataria mexicana, subrayando la importancia de ver a más mujeres liderando en el ámbito político, siguiendo la línea de su legado como una de las mujeres más influyentes en la historia del rock de las últimas décadas.

Shirley Manson, la vocalista de Garbage en el festival Pa´l Norte en Monterrey: "Amamos mucho a su país... amamos a su nueva presidenta, Claudia Sheinbaum.... (hay) la esperanza de que pueda ayudar a resolver los problemas que existen en este mundo. Sin duda, está contribuyendo a... pic.twitter.com/U23nrhUNmu — Jesús García (@JesusGar) April 7, 2025

TRAYECTORIA Y LEGADO DE GARBAGE

Garbage, conformado por Shirley Manson, Duke Erikson, Eric Avery, Steve Marker y el afamado productor Butch Vig, se ha mantenido vigente desde su irrupción en los años 90 gracias a su distintiva mezcla de rock, electrónica y pop.

La banda se consolidó con su álbum debut Garbage en 1995, impulsado por éxitos como Stupid Girl, Only Happy When It Rains y Queer, que conquistaron tanto a la crítica como a las listas de popularidad.

En 1998, lanzaron su segundo álbum Version 2.0, con el que la banda fortaleció su fama mundial y les valió nominaciones a los premios Grammy, mientras que en 2001 con Beautiful Garbage, demostraron su versatilidad incorporando influencias pop y nuevas sonoridades.

A pesar de enfrentar altibajos y una pausa temporal entre 2005 y 2007, Garbage ha sabido reinventarse y mantenerse en la escena musical. Actualmente, cuentan con siete álbumes de estudio, siendo No Gods No Masters (2021) su más reciente lanzamiento, además de su compilación de grandes éxitos Anthology (2022).

Con su inconfundible estilo y la poderosa presencia de Manson, Garbage continúa dejando huella en cada escenario que pisa, como lo demostró en esta vibrante edición del Pa´l Norte 2025.