Shakira deja Barcelona ¿Su suegro la desalojó?

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar.Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", manifiesta en el escrito.

"Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor.Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", se puede leer.

Agradeció a su público español que la arropó siempre con su cariño y lealtad. Agregó que no era un hasta luego, además hizo hincapié que en Barcelona había aprendido que la amistad es más larga que el amor"

En medio de las especulaciones por el viaje a Miami, fue el paparazzi Jordi Martin. Quien aseguró que Shakira había sido desalojada por el padre de su ex pareja.

Mencionó que le había enviado una carta pidiéndole que lo hiciera antes del 1 de abril, además era por todos conocido que la cantante no tenía buena relación con sus ex suegros, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué.

El paparazzi explicó que en 2012 Shakira y Piqué habían comprado la propiedad, pero actualmente los dueños del inmueble son el ex futbolista y su padre.