Santa fe clan participará en Rápidos y Furiosos

Apenas el 20 de abril se dio a conocer que la que sería la última película ya tiene director, se trata de Louis Leterrier quien también tomó el timón en Fast X en mayo de 2022, luego de que Justin Lin se retirara del proyecto tras tener diferencias creativas con la producción.

El estreno de Rápidos y Furiosos X se podrá ver en las salas de cine el 18 de mayo, pero por ahora el rapero mexicano ha comentado en entrevista con Franco Escamilla, que espera que si lo incluyan.

Todo esto después de que Santa Fe Klan también aportó una melodía para la película "Black Panther: Wakanda Forever", se trató de una aportación especial para el actor mexicano Tenoch Huerta.

Sin embargo, a final de cuentas no utilizaron su tema para musicalizar la cinta y tras la desilusión, se ilusionó con la participación en la saga de Dominc Torreto, interpretado por Vin Diesel.

Entre bromas Santa Fe Klan comentó al comediante Franco Escamilla que visitó varias veces las salas de cine para confirmar que su canción siempre no fue incluida en la historia de los superhéroes.

"Bien emocionado el día de la presentación y que no salió la rola, me usaron, me engañaron, la canté y me invitaron a la presentación, pero en la película no salió, verdad de Dios" contó el rapero.

Durante el programa, también se le cuestionó que, si le gustaría incursionar en la actuación, pero Santa Fe Clan contó que siente que no tiene la habilidad, pero no descartó que en un futuro se pudiera preparar para hacerlo.