Rebelde: Cancelan serie en Netflix

La serie Rebelde que se transmitía en Netflix fue cancelada la tercera temporada, por lo que el rodaje ha finalizado con la segunda temporada, todo esto de acuerdo a que las vistas del público no ameritaron realizar más capítulos.

Fue en enero del 2022 cuando la plataforma había apostado al remake de Rebelde, que había sido una de las telenovelas juveniles más exitosas en México hace casi dos décadas, por lo que este nuevo proyecto con actores jóvenes se esperaba se pusiera en la cima.

No sucedió así, uno de los protagonistas Sergio Mayer Mori hoy ha confirmado que ya no habrá tercera temporada y que todo parece indicar que los resultados no se dieron como se esperaba, ya que el público realizó comparaciones con la historia original.

Esta serie trataba igual que la historia original sobre la vida escolar de un grupo de jóvenes que estudian en la Élite Way School y quienes enfrentan una serie de situaciones y conflictos que los envuelve en polémicas, que durante la trama se van arreglando para conseguir sus objetivos.

En ésta como en la original, también se cuenta con la agrupación de cantantes, conformada por los protagonistas de la serie, banda musical que interpreta sus propios temas, pero también incluye algunas canciones de la novela pasada.

Sergio Mayer Mori argumentó que para él sería fabuloso continuar con la tercera, cuarta y quinta temporada como se tenía planeado desde un principio, pero los planes se tuvieron que cancelar.

"Fueron los productores de Netflix quienes nos dieron las gracias y nos avisaron que ya no habrá tercera", comentó el actor.

En el reparto del remake se contó con la participación de los actores Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Azul Guaita, Franco Masini, Gigi Grigio y Jerónimo Cantillo.