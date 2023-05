Raul Araiza se encuentra enamorado

Raúl Araiza atraviesa por un gran momento en su vida, tras sentirse enamorado de nuevo y haber superado problemas a nivel personal, salud y mental, ahora ha confesado que se siente feliz por lo que le sucede ahora.

La nueva pareja se llama Katalina García, le robó su corazón a través de sus redes sociales y compartió en una entrevista que el amor le llegó en el momento que no lo buscaba.

"Es la primera persona que no conocía, con la que tengo una relación. Yo nunca le había dado follow a nadie, por más que alguien me gustara. Todas mis relaciones anteriores yo ya había conocido a la persona porque trabajaba con ellas o me la habían presentado conocidos", manifestó

Agregó que a Katy la conoció a través de las plataformas digitales, le gutó, la comenzó a seguir y ella fue quien se encargó de que se conocieran en persona.

El "Negro" Araiza, platicó que después de conversar con un tiempo con ella y entusiasmarse con la ilusión de conocerse, nació el amor entre ellos.

Después de varias salidas y de compartir momentos juntos, Raúl fue quien decidió formalizar la relación, organizó una cena en Cancún donde frente a las playas le pidió que fuera su novia.

Ahora el conductor presume estabilidad personal y profesional, ahora se siente pleno y feliz y sabe que ahora tiene mucho que valorar, porque cuenta con personas a las que ama, como su mamá, su hermano y sus hijas, con quienes ya no vive, pero no pierde el contacto y la comunicación.