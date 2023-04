¿Quién fue Sergio DeFassio?, famoso actor de Televisa que falleció este miércoles

El actor Sergio DeFassio falleció este 18 de abril según lo confirmaron varios medios de comunicación, así como compañeros colegas, las causas aún no se han confirmado, pero se sabe que se encontraba hospitalizado desde hace varios días.

Nació en octubre de 1952, originario de Puebla, en su carrera artística se desempeñó en personajes serios en telenovelas, pero también en programas cómicos de televisión donde explotó su lado humorístico.

Algunas de barras cómicas en las que formó parte fue en "La carabina de Ambrosio", "Te todo a todo" y en la "Rosa de Guadalupe", en melodramas tuvo participación en "El premio mayor", "Soñadoras", "Carita de ángel", "Las vías del amor", entre otras.

De sus últimos trabajos, los desempeñó en el programa "Un día para vivir", de TV Azteca, donde interpretó a un personaje llamado "Panchito".

En la pantalla grande también tuvo participaciones "'The Juniors y la fórmula Imperial", "Salud, dinero y amor", "De pulquero a millonario" y "Seis veces cien". En teatro, Sergio DeFassio participó en la puesta en escena "El tenorio de la risa".

Fue en el 2016 cuando fue galardonado por la Asociación Nacional de Actores con una medalla por sus 25 años de trayectoria.

En 2019, le fue detectado un tumor en la cabeza, que afortunadamente resultó benigno, pero para extraérselo, la operación duró de 30 horas y además que lo llevó a someterse a cuatro intervenciones más.

"Después de 20 horas no sabía si estaba en el cielo o en el infierno. Afortunadamente oía yo a las enfermeras y entonces dije ´estoy vivo´, pero no me podía mover", había expresado en una entrevista.