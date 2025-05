Por este motivo Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se ausentaron de la boda de su hija Ale Capetillo

El 11 de abril se celebró uno de los eventos sociales más esperados; sin embargo, el enlace se realizó en España, hasta donde acudieron nada más sus hermanos Eduardo y Ana Paula. Se trata de la boda de Ale Capetillo con el empresario de origen libanés Nader Shoueiry.

De acuerdo con la información, la boda fue por la vía civil en Madrid, ciudad donde la pareja se conoció y tenía un gran significado para ambos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de los padres de la novia, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, lo que levantó una serie de especulaciones. Pese a todo, la pareja lo pasó de lo más divertido y compartió las imágenes en sus redes sociales.

POR ESTO BIBY GAYTÁN Y EDUARDO CAPETILLO NO ASISTIERON A LA BODA DE SU HIJA ALE

Como se indicó, la ausencia de Biby y Eduardo no pasó desapercibida para los internautas y seguidores de la novia, por lo que muchos llegaron a especular que los padres no estaban de acuerdo con el enlace, versión que no se ha confirmado.

No obstante, a unos días de que se celebrara el enlace civil de AleMadr y Nader, se reveló la verdadera causa de que los padres de la novia no estuvieran presentes en el inicio de un nuevo rumbo para su heredera.

Al respecto, medios de la prensa rosa señalaron que Eduardo y Biby no pudieron viajar ni estar en el especial momento debido a cuestiones laborales programadas para esas fechas, pues se sabe que la madre de Ale participa en la obra de teatro Dos locas de remate (recargada).

Aunque Ale no contó con la presencia de sus padres, lo pasó de lo más divertido, y disfrutó plenamente la presencia de sus hermanos Eduardo y Ana Paula, quienes, en representación de sus papás, le entregaron en su boda civil.

Hasta el momento, ni Biby Gaytán, ni Eduardo Capetillo han expuesto los motivos de su ausencia, lo que sí se supo es que ambos se involucraron activamente en los preparativos nupciales, ya que el trabajo no les permitía viajar.

Finalmente, Ale Capetillo contará con la presencia de toda su familia cuando se case por la iglesia en México, en unas semanas, celebración que está prevista en la Hacienda Zotoluca, en Hidalgo, un sitio maravilloso y lleno de historia, con una arquitectura única, especial para el momento que tendrá.