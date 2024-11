Poncho de Nigris rompe el silencio y opina sobre su mamá que cobra la Pensión del Bienestar

Hace poco se dio a conocer que la mamá de Poncho de Nigris, Leticia Guajardo, cobra la Pensión del Bienestar, un apoyo económico dado por el gobierno para las personas de la tercera edad. Se pudo captar a Guajardo saliendo de una sucursal del Banco del Bienestar y dicha imagen rápidamente se volvió viral; tal fue el impactó que el influencer rompió el silencio y usó sus redes sociales para hablar del tema.

La mamá del influencer participó hace poco en una entrevista en dónde además de mencionar que la Pensión del Bienestar es una ayuda, también aprovechó para señalar que su hijo no la mantiene como muchos creen y que tiene varias deudas, lo cual causó molestia en su hijo que decidió comentar sobre estos señalamientos por medio de sus redes sociales.

ESTO DIJO PONCHO DE NIGRIS SOBRE EL COBRO DE LA PENSIÓN DE SU MAMÁ

En redes sociales, Poncho de Nigris mencionó que los problemas económicos de su mamá son derivados de una mala administración de su dinero, y aunque él trate de ayudar a sus padres, poco puede hacer ante el panorama en el que viven actualmente. Además, agregó que, así como sus papás reciben su Pensión del Bienestar, él también lo haría cuando cumpla los requisitos de edad para ello.

Tras viralizarse el momento en que la mamá de Poncho salía del cajero, varios criticaron al empresario por no apoyar o cuidar de sus padres; ante esto, el influencer no dudó en defenderse y lanzó un mensaje contundente. Poncho de Nigris comentó que le molestó que su mamá dijera que no la cuida, pues él asegura que la mantiene a ella y a su papá desde hace tiempo.

¿QUIÉNES PUEDEN UNIRSE A LA PENSIÓN DEL BIENESTAR?

Este programa social que aporta un monto económico bimestral puede ser recibido por todas las personas de la tercera edad. Según lo decretado por las políticas del programa, las personas mayores, de 65 años o más edad de nacionalidad mexicana pueden recibir este apoyo. Es importante señalar que no importa la situación económica del interesado, solo debe cumplir los siguientes requisitos: