"No es mía": Ángela Aguilar desmiente la canción viral creada con IA contra Cazzu

Ángela Aguilar se convirtió en tendencia durante los últimos días tras la difusión de un audio en redes sociales, especialmente en TikTok, que muchos usuarios atribuían a la joven cantante y que presuntamente estaría dirigido a las exparejas de su esposo, Christian Nodal

Sin embargo, la hija de Pepe Aguilar salió al paso de los rumores y desmintió categóricamente su participación en dicha grabación.

ÁNGELA AGUILAR DESMIENTE QUE LA CANCIÓN SEA DE SU AUTORÍA

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, Ángela aclaró que la supuesta "tiradera" no es de su autoría y explicó que los audios viralizados fueron creados con inteligencia artificial.

"Esas canciones y audios han sido creados con herramientas de Inteligencia Artificial, sin mi autorización y participación", expresó.

Ante el revuelo generado, la intérprete de "Gotitas saladas" y "Abrázame" enfatizó que cualquier lanzamiento oficial será anunciado exclusivamente a través de sus canales verificados. "Agradezco de corazón a quienes han mostrado su apoyo y cariño. Sigo trabajando con el alma en lo que más amo: la música", añadió en su mensaje.

¿QUÉ DICE LA CANCIÓN CREADA POR IA?

La controversia surgió luego del reciente lanzamiento del tema "Con otra", interpretado por la rapera argentina Cazzu, expareja de Nodal.

En redes sociales comenzó a circular un fragmento de una canción atribuida erróneamente a Ángela Aguilar, que incluía versos como:

"Ve linda, dile que fue casualidad, que el destino no pregunta su lugar. No me culpes, yo no fui la tempestad, yo fui la paz que ya no pudo hallar...", lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia Cazzu y Belinda.

A pesar de la atención mediática y las polémicas que han rodeado su relación con Christian Nodal, Ángela continúa mostrándose cercana a sus seguidores y comprometida con su carrera. Recientemente, sorprendió al aparecer en la Feria del Caballo Texcoco 2025, donde protagonizó un romántico momento con su esposo durante una de sus presentaciones.