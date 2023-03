Muere Luis Herández, del programa "Cero en Conducta"

El actor Luis "Queli" Hernández, quien encarnaba a "Próculo Adame", en el programa de comedia en Cero en Conducta, falleció este viernes a los 84 años de edad.

La noticia de su deceso la dio a conocer quien fuera el productor del sitcom, Jorge Ortiz de Pinedo. Se desconocen las causas de su deceso.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el también actor y comediante informara del quien se refirió como un compañero y admirado amigo.

“Murió mi compañero y admirado amigo; Luis Hernández, ‘Queli’; quien interpretó y creó al divertido personaje del 'gangoso enmascarado' de 'Cero en conducta' (La escuelita de Jorge) Descasa en paz, querido amigo”, escribió en la red social.

De acuerdo con diversos medios, "Próculo" era uno de los personajes más queridos del programa, aunado a que Luis no mostraba su rostro, pues siempre usaba una máscara de luchador.

Ortiz de Pinedo no fue el único en externar su pesar, pues algunos internautas reaccionaron a la publicación.

“Él siempre me hacía reír con sus frases que casi no se le entendían, lo recordare con cariño QEPD"; “Que en paz descanse, a mí me encantaba su personaje porque cuando hablaba bien a todos admiraba”.

¿QUIÉN FUE LUIS HERNÁNDEZ?

El famoso actor fue considerado como uno de los “reyes del albur”, dado a su trayectoria en la comedia a partir de la década de los 60.

Además de Cero en Conducta, "Queli" trabajo en programas como La escuelita VIP, El show de Luis de Alba y Los comediantes.

Descanse en paz, Luis "Queli" Hernández.