Muere Fito Olivares, creador de "Juana la Cubana"

Fito Olivares, fue el compositor de "Juana la cubana", tema que estrenó en 1988 y que le valió ser nominado al Premio Lo Nuestro; asimismo, con "El colesterol" lo hizo merecedor del Premio Ascap en 1996, en la categoría Música Regional Mexicana, donde fue elegida como la Mejor Canción.

Junto con su agrupación "La Pura Sabrosura", el originario de Camargo, Tamaulipas, posicionó varios de sus temas en los primeros lugares de las listas de popularidad, entre ellos "La Gallina" "Agüita de melón", "El chicle", "Tu maquinita", entre otros.

"El Rey de la Cumbia" anunció su retiro de los escenarios a través de sus redes sociales desde 2021 y externó su deseo de volver pronto a sus presentaciones.

"Espero muy pronto volver a los escenarios y poder darles un momento de alegría con mi música, por lo pronto ahorita no estoy presentándome en ningún lugar, si ven algún anuncio que me voy a estar presentando, no es verdad, no es mi grupo, todavía no sé cuándo voy a empezar. Aquí les estaré diciendo de mis próximas presentaciones", publicó en enero de 2021.

Colegas del medio del espectáculo manifestaron sus condolencias ante la pérdida de su amigo, entre ellos Ramón Ayala, quien escribió un mensaje para despedirlo, con unas emotivas palabras.

"Con profundo pesar me entero de tu partida mi querido colega, pero, sobre todo, mi gran amigo Fito Olivares ´El Rey de la Cumbia´. Gracias por tu música, tu entrega y profesionalismo en el escenario. La Pura sabrosura al ritmo único de tu saxofón ya está deleitando a Papá Dios en los Cielos. De Rey a Rey... Descansa en Paz mi Hermano, Luz a tu Alma por tu Eterno descanso. Tu amigo por siempre, Ramón Ayala", escribió.