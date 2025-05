Moon Sua recuerda a su hermano Moon Bin con emotivo cover de Lady Gaga

La cantante surcoreana Moon Sua, integrante del grupo de K-pop Billlie, conmovió a sus seguidores este viernes al estrenar un cover de la canción Always Remember Us This Way de Lady Gaga.

Moon Sua interpretó una sentida dedicatoria a su hermano Moon Bin, quien falleció el 19 de abril de 2023, en un caso que sacudió a la industria del entretenimiento coreano. Moon Bin, miembro del grupo ASTRO, fue encontrado sin vida en su domicilio y, aunque no se confirmó oficialmente, se presume que se trató de un suicidio.

MENSAJE DE MOON SUA A SU HERMANO MOON BIN

A dos años de su trágica partida, Moon Sua compartió el emotivo homenaje a través de su cuenta de Instagram, acompañado de un mensaje profundamente personal en el que expresó sus sentimientos al interpretar la canción:

"¿Cómo estás hermano? Canté esta canción por primera vez pensando en ti, bastante conmovedor ¿verdad?"

Moon Sua confesó que preparar esta interpretación no fue sencillo, ya que era la primera vez que le cantaba directamente a su fallecido hermano.

"Me sentí especialmente nerviosa y cuidadosa, supongo que realmente quería hacerlo bien para ti. Quería expresar mis sentimientos, incluso así", escribió.

La artista compartió que al elegir la canción pensó mucho en cuál sería la adecuada para representarlos, y fue entonces cuando escuchó "Always Remember Us This Way" y sintió que había encontrado la pieza perfecta.

"´Siempre nos recordaré así´, esa línea se siente como ´nosotros´. Todos los días que pasamos juntos, incluso aquellos que me daba vergüenza expresarlo".

En una de las partes más melancólicas de su mensaje, Moon Sua reflexiona sobre su día a día sin su hermano:

"Algunos días aguanto la tristeza y sonrío, mientras que en otros simplemente me equivoco y todo se vuelve un desastre".

A medida que se acercaba el aniversario de la muerte de Moon Bin, Sua reveló que ha soñado constantemente con él, aunque aseguró que esos sueños suelen ser agradables. Cerró su mensaje con una conmovedora promesa:

"Quedémonos para siempre como Luna y hermana. Incluso si volviera a nacer, seremos hermano y hermana. Realmente te extraño y te amo".

El homenaje de Moon Sua ha tocado profundamente a sus fans y a quienes aún sienten la ausencia de Moon Bin, recordando el fuerte lazo entre hermanos y el impacto que su pérdida dejó en la escena del K-pop.