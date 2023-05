Michelle Salas, hija de Luis Miguel, se compromete en matrimonio

Aunque siempre mantiene su vida personal lejos el ojo público, Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, compartió en su cuenta de Instagram su compromiso matrimonial con Danilo Díaz Granados.

La modelo y el empresario venezolano tienen una relación desde hace más de siete años y aunque en algún momento ella negó la posibilidad de contraer matrimonio en este año, fue ella misma quien reveló la noticia.

Michelle, de 33 años, compartió una fotografía en la que aparece abrazada con su pareja y luce su anillo de compromiso en la que comparte el mensaje: "The Beginning of Forever Us" (El principio de por siempre nosotros).

La también diseñadora está viviendo uno de los momentos más felices e importantes de su vida, al igual que sus padres, ya que Luis Miguel disfruta de una relación con Paloma Cuevas y hasta se rumora que podrían casarse pronto, mientras que Stephanie Salas mantiene un noviazgo con el actor Humberto Zurita, quien decidió darse una oportunidad en el amor tras la muerte de Christian Bach.

¿QUIÉN ES DANILO DÍAZ?

El prometido de Michelle Salas, Danilo Díaz Granados, es un reconocido empresario venezolano. Obtuvo su título en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Babson College, en Massachusetts, Estados Unidos y posteriormente se mudó a Miami.

El empresario encabeza la compañía estadounidense Toys for Boys, que comercializa accesorios de alta gama como joyería y autos de lujo.